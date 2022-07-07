Мародерство в промислових масштабах: скільки РФ обкрадатиме Україну в порту Маріуполя

Метал та зерно продовжують вивозити з Маріуполя / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупаційні війська Росії почали відновлювати роботу Маріупольського порту, щоб розпочати крадіжку українського металу у промислових масштабах.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

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Перший корабель РФ зайшов до Маріупольського порту, щоб завантажити викрадену продукцію, ще 28 травня. Після цього він зробив ще мінімум три такі рейси, які вдалося відстежити за допомогою програм морської локації.

Ці дані можна буде використовувати як доказ у межах кримінального розслідування. Але скільки точно піратських кораблів Росії прибуло в українську гавань, встановити складно, адже судна часто вимикають локацію під час прямування.

Буде ще гірше

Найближчим часом очікується, що крадіжка металу посилиться. Цими днями Петро Андрющенко повідомив, що мародерство на державному рівні на низькому старті – окупанти запустили буксирний кран для очищення судноплавного каналу та акваторії порту.

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"З Маріупольського району окремо подано електрику та продовжується запуск портових кранів. Фактично, у першій декаді порт буде готовий для прийняття вантажів та відвантаження награбованого через основний глибоководний канал", – заявив він.

Як відомо, метал, який краде Росія з Маріупольського порту, належить заводам "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча компанії "Метінвест". Компанія вже оголосила, що має технічні можливості для відстеження кожного вкраденого листа металу.

Українські підприємці розробляють одразу кілька юридичних механізмів, які дадуть змогу притягнути до міжнародної кримінальної відповідальності всіх причетних до крадіжки.

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Що потрібно для покарання агресора

Україна використовує всі необхідні правові механізми для того, щоб унеможливити продаж Росією вкраденої продукції, насамперед – зерна та металу.

Як розповіла заслужений юрист Марина Ставнійчук, Україна подала всі документи, які свідчать, що Росія вкрала це зерно в України.

За її словами, щоб змусити Росію заплатити за скоєне, Україна має чітко дотримуватись міжнародного законодавства, навіть якщо країна-агресор відмовляється це робити.

Як відомо, Росія вкрала щонайменше 3 тисячі тонн сталі, яку вивезла до Ростова. Загалом у порту Маріуполя української металопродукції перебуває на суму понад 100 мільйонів доларів. На таку суму окупанти викрали 500 тисяч тонн зерна.

Раніше ми розповідали, навіщо Росія краде український метал, і писали, яке майбутнє у комбінату "Азовсталь" та металургії України.