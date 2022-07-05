Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
📢 Ракетні обстріли ⚠ Загроза з Білорусі 🎆 "Бавовна" в Росії Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Industry Металургія

Це змусить Росію заплатити за скоєне зло: що потрібно Україні, аби покарати агресора

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 липня, 14:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Як покарати Росію за вкрадений метал
Як покарати Росію за вкрадений метал / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна наразі використовує всі необхідні правові механізми для того, щоб унеможливити продаж Росією вкраденої продукції, насамперед – зерна та металу.

Про це заявила заслужений юрист України Марина Ставнійчук.

Реклама

"Туреччина затримала судно, тому що Україна подала всі необхідні документи, які свідчать, що Росія вкрала це зерно у України. І таких документів буде більше", – запевнила вона.

Також вона підкреслила: щоб змусити Росію заплатити за скоєне, Україна має чітко слідувати міжнародному законодавству, навіть якщо країна-агресор відмовляється це робити.

"Для нас є серйозною проблемою, що Росія виходить з юрисдикцій Міжнародного кримінального суду та інших правових інститутів. Але ми маємо діяти чітким міжнародним шляхом, і дотримуватися своєї лінії. Нам необхідно ратифікувати Римський статут, якщо ми говоримо про міжнародну кримінальну відповідальність Росії", – резюмувала Ставнійчук.

Реклама

Як відомо, Росія краде українську продукцію на державному рівні: наразі окупанти відновлюють функціонал Маріупольського порту, щоб мати можливість вивозити ще більше награбованого. Наразі відомо про 3 тисячі тонн сталі, вивезеної в Ростов, загалом же у порту Маріуполя металопродукції, виробленої на заводах Азовсталь та ММКІ, на суму понад 100 мільйонів доларів.

Щодо зерна, то, за даними українського уряду, Росія викрала вже до півмільйона тисяч тонн зерна вартістю понад 100 млн. доларів США, і практично всі кораблі, що виходять із зерном із Севастополя, перевозять викрадену українську продукцію.

Компанія Метінвест Ахметова, у свою чергу, розіслала листи усім своїм міжнародним партнерам та компаніям-операторам портів і закликала не купувати вкрадений метал, а відразу повідомляти компанію. Та запевнила: вона має можливості відслідкувати кожен вкрадений лист металу, тож усі, хто причетний до грабунку, понесуть відповідальність відповідно до норм Міжнародного кримільнального суду.

Реклама

Раніше ми розповідали, навіщо Росія краде український метал, і писали, яке майбутнє у комбінату "Азовсталь" та металургії України.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
🚘 Актуалка для власників авто
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.2/35.7
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.2/35.6
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.15/35.55
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.3/35.9
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.15/35.45
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.6
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.0
Green energy 🍀
У Китаї випробували унікальну технологію
Читати
Торгівля
Найбільші партнери США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Японія Японія
$210,1
5
Німеччина Німеччина
$200,4
6
Південна Корея Південна Корея
$160,8
7
Британія Британія
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Індія Індія
$113,4
10
В'єтнам В'єтнам
$112,8
Більше
Енергоринок
Як ЄС розриває зв'язки із РФ👇
Читати
Американські гірки
Долар на чорному ринку
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,58 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти