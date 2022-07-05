Это заставит Россию заплатить за совершенное зло: что нужно Украине, чтобы наказать агрессора

Как наказать Россию за украденный металл / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина использует все необходимые правовые механизмы для того, чтобы сделать невозможным продажа Россией украденной продукции, прежде всего – зерна и металла.

Об этом заявила заслуженный юрист Марина Ставнийчук.

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"Турция задержала судно, потому что Украина подала все необходимые документы, свидетельствующие, что Россия украла это зерно у Украины. И таких документов будет больше", – заверила она.

Также она подчеркнула: чтобы заставить Россию заплатить за содеянное, Украина должна четко следовать международному законодательству, даже если страна-агрессор отказывается это делать.

"Для нас является серьезной проблемой, что Россия выходит из юрисдикций Международного уголовного суда и других правовых институтов. Но мы должны действовать четким международным путем и придерживаться своей линии. Нам необходимо ратифицировать Римский устав, если мы говорим о международной уголовной ответственности России" , – резюмировала Ставнийчук.

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Как известно, Россия ворует украинскую продукцию на государственном уровне: оккупанты восстанавливают функционал Мариупольского порта, чтобы иметь возможность вывозить еще больше награбленного. Пока известно о 3 тысячах тонн стали, вывезенной в Ростов, в целом же в порту Мариуполя металлопродукции, произведенной на заводах Азовсталь и ММКИ, на сумму более 100 миллионов долларов.

Что касается зерна, то, по данным украинского правительства, Россия похитила уже до полумиллиона тысяч тонн зерна стоимостью более 100 млн долларов США, и практически все корабли, выходящие с зерном из Севастополя, перевозят похищенную украинскую продукцию.

Компания Метинвест Ахметова, в свою очередь, разослала письма всем своим международным партнерам и компаниям-операторам портов и призвала не покупать угнанный металл, а сразу сообщать компанию. Но заверила: у нее есть возможность отследить каждый украденный лист металла, поэтому все, кто причастен к грабежу, понесут ответственность в соответствии с нормами Международного криминального суда.

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Ранее мы рассказывали, зачем Россия ворует украинский металл, и писали, какое будущее у комбината "Азовсталь" и металлургии Украины.