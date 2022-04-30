"Наша нафта стала токсичною": російський експерт передбачив майбутнє кривавої сировини

Перші наслідки від санкцій російська нафта відчула вже у березні, а у травні її чекає далеко непростий період
Російський енергоресурс переживає нелегкі часи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
В результаті майбутніх санкцій (у вигляді шостого пакету) проти Росії виробництво нафтопродуктів та експорт сировини в РФ значно скоротиться у травні. Чорне золото агресора стало кривавим та токсичним.
Таку думку висловив в інтерв'ю Meduza Олександр Тітов, російський експерт Інституту енергетики та фінансів.
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"На початку березня була історія з одного боку із санкціями, з іншого боку, з відмовою компаній таких, як BP та SHELL закуповувати російську нафту через репутаційні ризики. Російська нафта стала таким токсичним активом", – розповів він.