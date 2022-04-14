Наводять лад після окупантів: як енергетики повертають світло жителям Київщини

ДТЕК продовжує відновлювати зруйновану Росією інфраструктуру / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

У Київській області, землі якої звільнили від російських окупантів, енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання майже 40 тис. родинам.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Мережі Іван Гелюх.

Реклама

"Роботи тривають щодня. І, як тільки це можливо, електропостачання поновлюється у населених пунктах. Загалом за цей період вдалося повернути світло більше 38 тисяч домівкам у Київській області", – розповів він.

За словами Гелюха, наразі пошкодженими залишаються понад 1 600 кілометрів електромереж, а відновлення електропостачання можливе лише на тих територіях області, які знешкоджені від ворожих мін.

Щодо жителів Ірпеня, то світло у містечку з'явиться після того, як ДТЕК відновить електропостачання у великих електромережах.

Реклама

Нагадаємо, ДТЕК відновив електропостачання об'єктів критичної інфраструктури Ірпеня – водоканалу, закладів охорони здоров'я і пожежної частини.

Спільна робота з однією метою

Над відновленням електропостачання довкола столиці працюють усі оператори системи розподілу ДТЕК Мережі. Київським енергетикам допомагають колеги з Одеської та Дніпропетровської областей.

Спершу території розміновують працівники спецслужб, а тоді до роботи приступають ремонтні бригади. Насамперед відновлюють високовольтні лінії, від яких залежать цілі села та міста. Далі ремонтують розподільні мережі, які відповідають за світло в окремих будинках.

Реклама

Наразі знеструмлено 231 населений пункт у Київській області. Упродовж 14 квітня енергетики мають намір відновити електропостачання до 40 сіл у Броварському, Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах.

Раніше в Міненерго пояснили, чому експорт електроенергії в країни ЄС важливий для України.