Нафта Brent може суттєво здорожчати до кінця року: на скільки підніметься ціна

Експерти переконані, що вартість бареля Brent значно зросте / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
У третьому кварталі 2022 року прогнозують подорожчання еталонної марки нафти Brent, яку видобувають у Північному морі.
Як повідомляє Bloomberg, за оцінками інвестиційної компанії Goldman Sachs, середня ціна за барель сягне 135 доларів, а пікова вартість може становити 140 доларів за барель.
Такі прогнози, як мінімум, на 10 доларів за барель вищі за попередні. Зараз ціни на нафту Brent на європейській біржі ICE коливаються в межах 123-124 дол./барель, а ф’ючерси на чорне золото марки WTI сягають 121-122 дол./барель.
Чому нафта подорожчає?
Фахівці пояснюють можливе зростання цін на нафту підвищенням попиту та необхідністю відновити запаси на світовому ринку. Підставами для цього стало скорочення видобутку в РФ та відновлення споживання в Китаї.
Світові запаси нафти на 75 мільйонів барелів нижчі, ніж очікувалося раніше, а світовий дефіцит оцінюється в середньому в 400 тис. барелів на добу в третьому кварталі 2022 року. Очікується також, що видобуток нафти в Росії скоротиться ще більше через заборону імпорту з боку Заходу – це мінус мільйон барелів на добу до кінця року.
Ще одне джерело чорного золота
США можуть дозволити, щоб на світові ринки поступало більше нафти з Ірану, навіть без відновлення ядерної угоди 2015 року. Упродовж 2022 року країна поступово нарощувала експорт ресурсу в Китай.
Нова ядерна угода передбачає поповнення міжнародних ринків на 500 тис.-1 млн барелів на добу. Окрім цього, в Ірану вже є 100 млн барелів нафти, готової до продажу. Цього достатньо, щоб вплинути на світові ціни та змусити їх впасти.
Світові ціни на нафту залишаються нестабільними й щодня зазнають коливань внаслідок геополітичних змін. Із настанням літнього сезону, в США зросли й ціни на бензин, оскільки водії активно подорожують.
Серед міжнародних експертів немає одностайності в прогнозах. Одні переконані, що барель нафти може знову коштувати менше ніж 100 доларів, інші вважають, що 135-140 доларів за барель – це не межа.
"Сьогодні" раніше писали, що за інформацією аналітиків компанії InstaForex є кілька причин подорожчання нафти у світі. Водночас ще один нафтовий гігант планує збільшити видобуток сировини.