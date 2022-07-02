Попри напружену ситуацію: енергетики повернули світло 55 тис. українців

Бригади енергетиків працюють в зонах бойових дій / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За тиждень енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло для 55 тисяч родин у 47 населених пунктах.

Про це повідомив виконавчий директор компанії Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.

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"За поточний тиждень ми повернули світло майже 55 тисячам родин. Це 47 населених пунктів. Проте ситуація залишається стабільно напруженою", – зазначив він.

За словами Сахарука, спеціалісти можуть відновлювати електропостачання лише там, де є відносна тиша. Бригадам потрібно хоча б пів дня без обстрілів, щоб здійснити повноцінний ремонт.

Особливо складно на Торецькому напрямку, який потерпав від активних обстрілів останніми днями. Енергетикам довелося відновлювати світло на тих самих об’єктах по кілька разів.

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"Ми відновлювали вже разів 5, напевно, за останні 5-6 днів. Вдалося повернути світло майже 12 тисячам родин", – підкреслив Сахарук.

Загалом за минулу добу відновили світло для 14 тисяч родин у 15 населених пунктах у складних Торецькому та Бахмутському, Покровському напрямках.

Проєкт про героїв

Компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проєкт "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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Нещодавно ми розповідали історію співробітника ТЕС у прифронтовій зоні Євгена та як до нього прийшов "русскій мір" у вигляді снаряда. Тепер чоловік назавжди залишиться з осколками в нозі.

Того дня енергетики як завжди продовжували працювати в умовах війни, попри постійні обстріли об’єкта критичної інфраструктури. Люди звикли до ворожих атак, тому знехтували безпекою і розплатилися власним здоров’ям.

Однак навіть такі ситуації не змушують працівників залишити ТЕС. Як вони самі кажуть, енергетики – окрема каста людей, які відповідають за подачу тепла й світла громадянам. Для себе вони вирішили робити внесок у перемогу на своєму місці, навіть попри шалений ризик.

"Сьогодні" раніше пояснювали, чому важливо розповідати історії українців під час війни, а також писали, як енергетики продовжують працювати на одній із ТЕС неподалік від лінії фронту.