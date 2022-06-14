Новий рівень зеленої енергетики: де готують запуск комерційного літака на водні

Нідерланди готують комерційний авіарейс на водні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нідерланди планують запустити перший комерційний авіарейс на чистому водні вже у 2028 році.

Про це повідомляє Консорціум Unified International та нідерландське регіональне агентство економічного розвитку InnovationQuarter.

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Вони з партнерами, серед яких нідерландський виробник літаків Fokker та Делфтський технологічний університет розраховують, що така новинка відкриє цілий ринок із оборотом у 16 мільярдів євро.

"Наш підхід до модернізації дозволяє прискорити досягнення екологічних цілей до 2030 року і вийти на ринок у 2028 році, набагато випереджаючи абсолютно нові конструкції літаків, які з'являться майже через десятиліття", – йдеться у прес-релізі.

На першому етапі планується адаптувати турбогвинтові літаки на 40-80 місць.

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Водневий автобус

Тим часом поляки представили справжнє водневе диво – автобус, який може проїхати без дозаправки 450 кілометрів.

Він має назву NesoBus, де Neso це абревіатура фрази "Nie Emituje Spalin i Oczyszcza", що в перекладі означає "Не виділяє вихлопних газів та очищує повітря".

Єдині викиди з повітря від цього виду транспорту – це абсолютно чиста водяна пара.

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Скільки людей одночасно може перевозити NesoBus та про інші особливості цього екотранспорту, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, завдяки чому Україна може повністю відмовитись від імпорту газу і розповідали, як ми можемо добувати водень в середині країни.