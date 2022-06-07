Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Еще одно водородное чудо: в Польше создали уникальный автобус (фото)

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 июня, 12:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, сколько времени нужно для полной заправки водородного автобуса
Поляки создали уникальный водородный автобус
Поляки создали уникальный водородный автобус / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Польше представили водородный автобус NesoBus, который может проехать без дозаправки 450 километров.

Об этом компания разработчик Polsat Plus сообщила в своем пресс-релизе.

Реклама

Neso это аббревиатура фразы "Nie Emituje Spalin i Oczyszcza", что в переводе означает "Не выделяет выхлопные газы и очищает воздух".

Единственные выбросы, которые производит NesoBus – это чистый водяной пар. Авто длиной 12 метров и может одновременно перевозить до 93 пассажиров, включая 37 сидячих.

Автобус высотой 3,4 метра, в ширину достигает 2,55 метров, а снаряженная масса – менее 13 тонн.

Реклама

Заправляется такой автобус за 15 минут, а расход водорода на 100 км составляет 5,5 кг.

"Фактически это электромобиль, работающий на водороде. Он производит электроэнергию с использованием топливного элемента, используя водород в качестве топлива. Автобус имеет собственную миниэлектростанцию. Физически водород, подаваемый из баков, соединяется с кислородом воздуха, и таким образом генерируется электричество, питающее двигатель", – отмечается в пресс-релизе.

Старт серийного производства на 2023 год и начнется на новом заводе, строящемся в городе Свидник.

Реклама

Украина может отказаться от импорта газа.

Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон считает, что Украина имеет значительный потенциал для производства биогаза и может производить до 8 млрд кубометров в год.

Конечно, это очень амбициозная цель, на выполнение которой понадобится около 10 лет, а вот в ближайшие два года нарастить мощности в 0,5 млрд кубометров.

Если это сделать, Украина сможет полностью отказаться от импорта голубого топлива.

"Сегодня" ранее писали, что в Украине нашли еще одну возможность добывать водород и рассказывали, сколько средств наша страна хочет привлечь для развитии зеленой энергетики.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Green energy
2022 год станет рекордным
Торговля
Крупнейшие партнеры США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Япония Япония
$210,1
5
Германия Германия
$200,4
6
Южная Корея Южная Корея
$160,8
7
Британия Британия
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Индия Индия
$113,4
10
Вьетнам Вьетнам
$112,8
Больше
Ядерная угроза
Новая обложка The Economist
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Денежный вопрос
Что будет с ценами на продукты?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять