Обійдуться без Угорщини? ЄС хоче запровадити ембарго без голосу Орбана

Найближчим часом Європа планує врешті ухвалити рішення про ембарго / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європарламент хоче ухвалити рішення щодо нафтового ембарго проти Росії без голосу Угорщини.

Закликала до цього віцепрезидент Європарламенту Катаріна Барлі, передає медіакомпанія Deutschlandfunk.

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А вимогу Угорщини про фінансову підтримку після того, як та погодиться на санкції проти РФ, віцепрезидент назвала "майже нахабною", зауваживши, що "всі знають, куди підуть гроші", фактично звинувативши Орбана і загалом режим країни у "відверто корумпованій системі".

За словами Барлі, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "водить ЄС за носа".

Шостий пакет санкцій від ЄС

Шостий пакет обмежень додає до списку підсанкційних осіб високопоставлених військових і чиновників з РФ, які вчинили воєнні злочини в Бучі й відповідальні за облогу Маріуполя.

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Серед інших важливих кроків – "десвіфтизація" Сбербанку, який є найбільшим банком Росії та тримає 37% банківського сектора. Під удар потраплять ще два великі російські банки, важливі для фінансової системи агресора, – їх усіх відключать від системи SWIFT.

Проти трьох великих державних мовників Росії також введуть обмеження. Вони більше не зможуть поширювати свій контент у будь-якій формі в ЄС.

Останнім і найважливішим елементом нового пакету санкцій є відмова від російської нафти. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що це буде нелегко для країн Європи, але над цим потрібно працювати.

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Раніше ми розповідали, хто допомагає РФ продавати нафту по всьому світові.

Також ми писали, як Індія пішла фактично на шантаж Росії і маніпулює цінами на нафту агресора.