Основа відновлення країни: як зелена енергетика допоможе Україні після війни

Як зелена енергетика вплине на повоєнне відновлення / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна може стати лідером у розвитку зеленої енергетики після війни і вона може лягти в основу плану відновлення країни.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко під час виступу на Всесвітньому економічному форумі (WEF).

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"Україна може стати лідером розвитку чистої енергетики. Більше того, ця ідея може бути основою плану відновлення України після війни. І саме цього боїться путін, що Україна буде не просто успішною, а стане прикладом у розвитку нової чистої енергетики, створення "зеленої", інноваційної економіки, а також стане частиною європейської енергетичної системи безпеки", – зазначив Тимченко.

За його словами, розширення енергетичної співпраці між ЄС та Україною, зможе посилити енергетичну безпеку Європи, оскільки буде орієнтоване на розвиток відновлюваних джерел енергії, водневих технологій та систем накопичення енергії.

Тимченко зазначив, що 16 березня було історичним днем, коли Україна приєдналася до енергетичної мережі ЄС, що стало практичним євроінтеграційним кроком, до якого країна готувалася кілька років.

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"Наступні важливі дати та рішення на цьому шляху – це початок комерційного експорту електроенергії до ЄС", – сказав гендиректор ДТЕК.

Тимченко впевнений, що це вигідно і необхідно не лише Україні, а й Європі, яка має шанс частково замінити російські енергоресурси.

Ініціатива у Давосі

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі побувала компанія ДТЕК та однією зі своїх головних знакових місій енергетики називали просування розвитку "зелених" проектів та пошук іноземних інвесторів.

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Проект називається "30 до 2030" і передбачає, що протягом 8 років, до 2030 року, потужності "зеленої" енергетики в Україні зростуть з 9 до 30 ГВт.

У цьому питанні наша країна сподівається на підтримку європейців, яким замість цього пропонують постачання "чистої" енергії замість російських ресурсів.

"Сьогодні" раніше писали, кому ДТЕК безкоштовно надали електроенергії на 137 млн. грн.