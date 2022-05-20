"Петля" для цін: чому вартість нафти знову стрімко падає

Ціни на нафту 20 травня розвернулися / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

20 травня липневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,56%, до 111,41 доларів за барель у, в той час як WTI подешевшала на 0,82% до 108,99 доларів за барель.

Про це повідомляє Reuters.

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Такі зміни викликані побоюваннями інвесторів, що ослаблення глобального економічного зростання і посилення грошово-кредитної політики центральних банків можуть стримати відновлення попиту на паливо.

Так, поки Банк Японії не підтримує глобальні зрушення у бік посилення грошово-кредитної політики, центральні банки США, Великої Британії та Австралії підвищують процентні ставки.

Водночас самі еталонні марки нафти Brent і WTI в основному торгуються в діапазоні через невизначену динаміку попиту. Наприклад, відкритий інтерес до ф'ючерсів WTI впав до 1,722 млн контрактів 18 травня, найнижчого рівня з липня 2016 року.

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"Якщо дані про зростання в США продовжать погіршуватися, ціни на нафту можуть потрапити в петлю негативного зворотного зв'язку фондового ринку", – сказав керуючий директор SPI Asset Management Стівен Іннес.

Водночас директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва вважає, що світовим фінансовим лідерам, можливо, доведеться звикнути до боротьби з численними джерелами інфляційного тиску і що шоків буде ще більше.

Китай задешево скуповує російську нафту

Поряд з цим, Китай зараз активними темпами нарощує закупівлі чорного золота з РФ, тим самим заповнюючи вакуум, який утворився через відмову західних покупців від сировини агресора.

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Згідно з оцінкою Vortexa Analytics, китайський морський імпорт російської нафти підскочить до майже рекордних 1,1 мільйона барелів на добу у травні, у порівнянні з 750 000 барелів на добу в першому кварталі та 800 000 барелів на добу в 2021 році.

Однак раніше два найбільших у світі трендери сировини Vitol і Trafigura припинили закупівлі у "Роснефти" — найбільшого виробника нафти в Росії. Викликано це було тим, що Китай побоювався відкрито підтримувати Москву і потенційно піддавати своїх державних нафтових гігантів під санкції.

Однак зараз ці компанії заповнюють діру, яку залишили західні покупці після вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Угорщина погодилася підтримати шостий пакет санкцій щодо нафти агресора, але озвучила одну умову.

Раніше ми писали, як газовий монополіст із РФ покриває газових злодіїв в Україні.