Купують криваві енергоресурси: хто годує Росію під час війни

Путін продовжує отримувати мільярди за енергоресурси / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія отримала від експорту своїх викопних енергоносіїв 93 млрд євро лише за 100 днів від початку повномасштабної війни проти України.

Про це заявляють експерти Центру досліджень енергетики та чистого повітря у Фінляндії, пише DW.

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У дослідженні наголошується, що найбільшим покупцем російського газу та нафти залишається Євросоюз. На долю європейських країн з 24 лютого по 3 червня припадав 61% російського експорту викопного палива. За ці ресурси Путін отримав від ЄС 57 млрд. євро.

Хто купує найбільше?

Серед окремих держав найважливішим імпортером був Китай (12,6 млрд євро), друге місце посідає Німеччина (12,1 млрд євро), а третє – Італія (7,8 млрд євро).

Найбільші доходи агресор отримав переважно від продажу сирої нафти – близько 46 млрд євро, а блакитне паливо принесло вдвічі менше – (24 млрд євро).

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Ще 13 млрд євро Кремль отримав від продажу нафтопродуктів, 5,1 млрд євро від зрідженого природного газу та 4,8 млрд євро від імпорту вугілля.

Проте не всі країни продовжили купувати криваві ресурси, деякі значно скоротили імпорт, серед них – Польща, Фінляндія та країни Балтії.

Водночас Китай, Індія і Франція, що входить до Євросоюзу, збільшили закупівлі.

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"Поки ЄС розглядає можливість посилення санкцій проти Росії, Франція збільшила свій імпорт, ставши найбільшим у світі покупцем російського ЗПГ", – заявив фінський аналітик CREA Лаурі Мюлювірта.

Фінський експерт зазначив, що політичні заяви Франції мають співпадати з її діями.

Угорщина блокуватиме санкції

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що країна не підтримає заборону російського газу у рамках наступного пакету санкцій ЄС, який є сьомим за рахунком.

Такі заяви пролунали після слів Путіна про те, що Захід нібито не зможе відмовитись від російської нафти та газу протягом кількох років.

"Сьогодні" раніше писали, які енергетичні санкції передбачав шостий пакет обмежень, та розповідали, які європейські компанії погодилися платити за блакитне паливо рублями, за схемою Кремля.