Працюють за спеціальними інструкціями: як змінилася робота енергетиків через війну

Як працюють енергетики під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Всі ремонтні бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі під час воєнного стану переведені в аварійно-відновлювальний режим роботи та готові оперативно повертати світло.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

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"У разі пошкоджень через бойові дії працівники також мають спеціальні інструкції щодо роботи в кризових ситуаціях та забезпечені всім необхідним для відновлення роботи обладнання", – повідомила місцева влада.

У травні енергетики ДТЕК Київські регіональні електромережі повернули світло 300 тисячам родин, що залишилися без електропостачання через бойові дії та аварійну ситуацію в електромережах.

"З початку війни енергетики ДТЕК Київські регіональні електромережі не зупиняють роботи. Вони продовжують підтримувати надійність та якість електропостачання жителів та підприємств Київської області. Енергетикам доводилось ліквідувати не тільки наслідки бойових дій в області, але і наслідки негоди та аварій на електромереж. За травень фахівці компанії ліквідували 347 аварійних ситуацій на мережах та повернули світло 302 606 клієнтам", – додали в Київській військовій адміністрації.

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18 травня енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова завершили ремонти обладнання та повернули світло мешканцям постраждалих від окупації районів. Зараз енергетики завершують точкові підключення клієнтів, що повертаються у свої будинки, або відремонтували внутрішньобудинкові мережі.

Раніше ми розповідали, що енергетики упродовож останнього тижня повернули світло трьом регіонам, попри бойові дії. Також ми писали, що у травні енергетики ДТЕК повернули світло 687 тисячам родин, що залишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській та Київській областях.