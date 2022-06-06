Работают дальше: за неделю энергетики вернули свет для 149 тысяч семей

Рассказываем, каким регионам энергетики вернули свет, несмотря на активные боевые действия.

Энергетики продолжаю работать, несмотря на войну / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За прошедшую неделю, с 30 мая по 5 июня, аварийные бригады ДТЭК вернули свет 149 тысяч семей в 166 населенных пунктах Донецкой, Днепропетровской и Киевской областей.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"ДТЭК вместе со всеми службами делает все возможное для того, чтобы жители области имели дома свет. Около 20 бригад ДТЭК ежедневно работают, чтобы электроснабжение было стабильным. Несмотря на активные боевые действия энергетики за неделю с 30 мая по 5 июня вернули свет 134 641 семьям в 122 населенных пунктах Донбасса", – сообщили в компании.

Также из-за вражеских обстрелов были повреждены сети Криворожского района Днепропетровской области. За минувшую неделю аварийные бригады ДТЭК вернули свет более 6 тысяч семей в 20 населенных пунктах области.

Кроме того, 1 июня из-за ракетных обстрелов без света остались 9 тысяч семей в 24 населенных пунктах Киевской области. Аварийные бригады в течение двух часов вернули свет всем жителям.

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Продолжается работа по восстановлению энергообъектов Укрзализныци. Специалисты и спецтехника ДТЭК работают на 3 объектах, поврежденных из-за вражеских обстрелов.

Раньше мы писали, где энергетикам пришлось пять раз возобновлять электроснабжение , и рассказывали, как проект Stop Bloody Energy разрушает экономику РФ.