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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Працюють далі: за тиждень енергетики повернули світло для 149 тисяч родин

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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6 червня, 13:44
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Розповідаємо, яким регіонам енергетики повернули світло попри активні бойові дії
Енергетики продовжую працювати, незважаючи на війну
Енергетики продовжую працювати, незважаючи на війну / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За минулий тиждень, з 30 травня по 5 червня, аварійні бригади ДТЕК повернули світло 149 тисячам родин у 166 населених пунктах Донецької, Дніпропетровської та Київської областей.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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"ДТЕК разом зі всіма службами робить все можливе для того, аби мешканці області мали вдома світло. Близько 20 бригад ДТЕК щодня працюють, аби електропостачання було стабільним. Попри активні бойові дії енергетики за тиждень з 30 травня по 5 червня повернули світло 134 641 родинам у 122 населених пунктах Донеччини", – повідомили в компанії.

Також через ворожі обстріли були пошкоджені мережі Криворізького району Дніпропетровщини. За минулий тиждень аварійні бригади ДТЕК повернули світло понад 6 тисячам родин у 20 населених пунктах області.

Крім того, 1 червня через ракетний обстріл без світла лишилися 9 тисяч родин у 24 населених пунктах Київської області. Аварійні бригади протягом двох годин повернули світло всім мешканцям.

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Продовжується робота над відновленням енергооб’єктів Укрзалізниці. Фахівці та спецтехніка ДТЕК працюють на 3 об’єктах, що були пошкоджені через ворожі обстріли.

Раніше ми писали, де енергетикам довелося п’ять разів відновлювати електропостачання, і розповідали, як проєкт Stop Bloody Energy руйнує економіку РФ.

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