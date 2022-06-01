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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Восстанавливали по пять раз: в Донецкой области 650 тыс. семей снова со светом

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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1 июня, 11:42
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В течение мая в ремонте бригады регулярно заживляли поврежденные в результате обстрелов объекты
Ремонтные бригады постоянно возобновляют электроснабжение в Донецкой области
Ремонтные бригады постоянно возобновляют электроснабжение в Донецкой области / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Аварийные бригады ДТЭК в течение мая возобновили электроснабжение 579 населенных пунктов Донецкой области.

Как сообщили в компании Рината Ахметова, за месяц вернули свет для 650 тысяч семей.

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"Энергетики постоянно работают над тем, чтобы возобновлять энергоснабжение", – отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона.

Специалистам приходилось повторно ремонтировать те же объекты, которые снова оказывались без тока из-за вражеских обстрелов. Иногда – по пять раз.

Ежедневная борьба

По словам Дмитрия Сахарука, специалисты работают ежесуточно. Каждый день удается возобновить электроснабжение до 20-30 тыс. домов украинцев.

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Бригады часто не могут оперативно выехать на ремонтные работы из-за активных боевых действий. Они приступают к восстановительным работам после получения разрешения от Вооруженных сил Украины.

Кроме Донецкой области работают также в Одесской, Днепропетровской и Киевской областях.

Самые сложные направления

В течение суток 30 мая, энергетики ДТЭК, несмотря на постоянные обстрелы со стороны российских захватчиков, вернули свет около 20 тыс. семей в Донецкой области. Электроэнергию подали в 23 населенных пункта.

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Возобновили электроснабжение в дома 19,8 тыс. потребителей в следующих районах:

  • Бахмутскому;
  • Покровскому;
  • Краматорском.

" Больше всего обновлений – в Бахмутском районе ", – отметили в ДТЭК.

Из-за обстрелов в Донецкой области сохраняется сложная ситуация. По информации энергетиков, без света остается 321 населенный пункт. Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское и Марьинское. Сложно работать и на Торецком, Бахмутском и Великоновоселковском направлениях.

Ранее мы рассказывали, что Украина может стать самым крупным поставщиком "зеленой" электроэнергии для своих европейских партнеров и как проект Stop Bloody Energy разрушает экономику РФ.

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