Донецкая область снова со светом – в каких районах завершили работы

Несмотря на боевые действия, ремонтные бригады продолжают работать в Донецкой области

В Донецкой области постоянно ремонтируют электросети после обстрелов / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

30 мая энергетики ДТЭК, несмотря на постоянные вражеские обстрелы, вернули свет около 20 тыс. семей в Донецкой области.

Как сообщили в компании Рината Ахметова, снова подают электроэнергию в 23 населенных пункта.

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Возобновили электроснабжение в дома 19,8 тыс. потребителей в следующих районах:

Бахмутском;

Покровском;

Краматорском.

"Больше всего обновлений – в Бахмутском районе", – отметили в ДТЭК.

Сложная ситуация

Из-за обстрелов в Донецкой области сохраняется сложная ситуация. По информации энергетиков, без света остается 321 населенный пункт.

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Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское и Марьинское. Сложно работать и на Торецком, Бахмутском и Великоновоселковском направлениях. Враг постоянно обстреливает территорию и повреждает оборудование и линии электропередач, чтобы отремонтировать объекты, специалисты ожидают разрешения от Вооруженных сил Украины.

"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 97 сутки и делают все возможное, чтобы оперативно возобновлять электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий", – отметили в компании.

Энергообеспечение ЕС

Украина может стать крупнейшим поставщиком "зеленой" электроэнергии для своих европейских партнеров. Как объяснил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, этого можно добиться благодаря увеличению мощностей возобновляемой энергетики в Украине до 30 ГВт к 2030 году.

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По словам Тимченко, компания представила инициативу "30 до 2030". В ней предполагается, что через восемь лет в Украине "зеленая" энергетика выйдет на высокий уровень.

"Это сделает нас одним из крупнейших поставщиков "зеленой" электроэнергии нашим европейским партнерам", – заметил он.

В перспективе Украина может стать одним из крупнейших производителей "зеленого" водорода. Однако для послевоенного развития требуется ориентировочно 35-38 млрд евро инвестиций.

Раньше мы рассказывали об инициативе ДТЭК в Давосе на Всемирном экономическом форуме и как проект Stop Bloody Energy разрушает экономику РФ.