Розворот на південь: Велика Британія сподівається знайти альтернативу російській нафті

Велика Британія шукає альтернативу російській нафті / Фото: Getty Images, Офис Президента Украины, Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує здійснити візит до Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та інших країн Перської затоки, щоб домовитися про додаткове постачання нафти.

Про це повідомило видання The Guardian.

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Країни Заходу сподіваються у такий спосіб стати більш незалежними від російських ресурсів та запобігти швидкому зростанню цін на нафту. Єдиним, хто може домовитися за постачання нафти, є Борис Джонсон, оскільки Джо Байдена там не надто люблять.

Перед британським прем’єром постало складне завдання. Арабські країни входять до Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та мають нафтовий пакт з Росією, що не дозволяє їм нарощувати видобуток чорного золота. Є й інші геополітичні фактори, які можуть завадити Джонсону досягнути порозуміння.

Російські енергоресурси під забороною

У Сполучених Штатах Америки відмовилися спонсорувати війну проти України та заборонили імпорт нафти, газу й інших енергоносіїв з Росії. Після цього з країни-агресорки вийшли великі компанії Shell, BP та Eni.

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На світовому ринку російська нафта стала токсичною, тож її просто відмовляються купувати, щоб не зіпсувати собі імідж. У Росії не можуть продати майже 70% від видобутої морської нафти.

Згодом припинила торгівлю російськими продуктами норвезька Equinor. Вони виконають підписані раніше домовленості, але нових проєктів з Кремлем у них не буде. Як наслідок, ціни на чорне золото продовжують падати: якщо Brent коштує майже 102 долари, то ф'ючерси WTI опустилися нижче позначки в 100 доларів.