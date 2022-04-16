Ремонти тривають: коли всім жителям Київщини повернуть світло

На Київщині відновлюють світло після бойових дій / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова завершить ремонти зруйнованих окупантами електромереж і відновить електропостачання всім жителям Київської області до 1 червня

Про це йдеться в повідомленні компанії.

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Пошкоджено 1600 км ліній електропередач

"Станом на сьогодні в Київській області пошкоджено 1600 км ліній електропередач. ДТЕК об'єднав всі ресурси і можливості та спрямував їх на те, щоб вже 1 червня всі мешканці області були зі світлом", – сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час робочої поїздки по Київській області 16 квітня.

Для прискорення відновлюваних робіт компанія залучила додаткові аварійно-ремонтні бригади з Дніпропетровщини та Одещини.

Головне завдання компанії – максимально швидко повернути електроенергію жителям Київщини, тому зараз світло підключають за тимчасовими схемами, після чого ДТЕК розпочне відновлення електропостачання за постійною схемою, що вимагатиме більше часу та фінансових ресурсів.

За останню добу електромонтери компанії відновили електропостачання для 47 338 родин у 27 містах та селах Київської області і наразі ведуться роботи ще у 30 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

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Нагадаємо, в Ірпені енергетикам ДТЕК вдалося відновити роботу ключової підстанції, яка забезпечувала світлом більшу частину міста. Також енергетики відновили електропостачання в Бучі – зокрема центральної лікарні міста, а також повернули електроенергію до резервуарів чистої води та станції пожежної служби.

Підтримка під час війни

Окрім ремонтів зруйнованих ліній електропередач, енергетичні компанії надають матеріальну підтримку військовим та гуманітарну допомогу мирному населенню. У березні ДТЕК Ахметова безкоштовно надав військовим та лікарям електроенергії на 32 млн грн.

У квітні компанія продовжує забезпечувати лікарні та військові об'єкти безкоштовним струмом у трьох областях. Допомогу з електропостачанням отримують хлібокомбінати у Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

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Окрім цього, для дітей переселенців запустили проєкт "Дитяча посмішка" за ініціативи ДТЕК Енерго. У Бурштині програму соціальної адаптації для дітей запустили спільно з Агентством місцевого економічного розвитку Прикарпаття.

Проєкт діє з початку березня та отримав численні позитивні відгуки як від батьків, так і дітей. За цей час встигли провести понад 20 майстер-класів для понад 600 наймолодших учасників.

Раніше ми розповідали, що для українських переселенців у Запоріжжі Фонд Ріната Ахметова організував кабінети психологічної допомоги, де фахівці приймають як дорослих, так і дітей. За останніми даними, кожна десята людина з "гарячої точки" звертається до фахівців з кризової психології та подолання травматичного досвіду.