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Ремонты продолжаются: когда всем жителям Киевской области вернут свет

Виталий Чайка
16 апреля, 19:58
Рассказываем, когда энергетики возобновят электроснабжение всем жителям Киевской области

В Киевской области восстанавливают свет после боевых действий / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК Рината Ахметова завершит ремонты разрушенных оккупантами электросетей и возобновит электроснабжение всем жителям Киевской области до 1 июня.

Об этом говорится в уведомлении компании.

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Повреждено 1600 км линий электропередач

"По состоянию на сегодня в Киевской области повреждено 1600 км линий электропередач. ДТЭК объединил все ресурсы и возможности и направил их на то, чтобы уже 1 июня все жители области были со светом", сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время рабочей поездки по Киевской области 16 апреля.

Для ускорения возобновляемых работ компания привлекла дополнительные аварийно ремонтные бригады из Днепропетровщины и Одесчины.

Основная задача компании – максимально быстро вернуть электроэнергию жителям Киевщины, поэтому сейчас свет подключают по временным схемам, после чего ДТЭК начнет возобновление электроснабжения по постоянной схеме, что потребует больше времени и финансовых ресурсов.

За последние сутки электромонтеры компании возобновили электроснабжение для 47 338 семей в 27 городах и селах Киевской области и сейчас ведутся работы еще в 30 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.

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Напомним, в Ирпене энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу ключевой подстанции, которая снабжала светом большую часть города. Также энергетики возобновили электроснабжение в Буче – в частности, центральной больницы города, а также вернули электроэнергию в резервуары чистой воды и станцию пожарной службы.

Поддержка во время войны

Кроме ремонтов разрушенных линий электропередач, энергетические компании оказывают материальную поддержку военным и гуманитарную помощь мирному населению. В марте ДТЭК Ахметова бесплатно предоставил военным и врачам электроэнергии на 32 млн. грн.

В апреле компания продолжает снабжать больницы и военные объекты безвозмездным током в трех областях. Помощь с электроснабжением получают хлебокомбинаты в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

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Кроме этого, для детей переселенцев запустили проект "Детская улыбка", по инициативе ДТЭК Энерго. В Бурштыне программу социальной адаптации для малышей запустили совместно с Агентством местного экономического развития Прикарпатья.

Проект действует с начала марта и получил многочисленные положительные отзывы как от родителей, так и детей. За это время успели провести более 20 мастер-классов для более чем 600 самых молодых участников.

Ранее мы говорили, что для украинских переселенцев в Запорожье Фонд Рината Ахметова организовал кабинеты психологической помощи, где специалисты принимают как взрослых, так и детей. По последним данным, каждый десятый человек из "горячей точки" обращается к специалистам по кризисной психологии и преодолению травматического опыта.