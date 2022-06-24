Росія може втратити частину "Північного потоку-2": що відбувається

У Росії хочуть відібрати частину Північного потоку-2 / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міністерство фінансів Німеччини хоче націоналізувати російськиць газопровід "Північний потік-2 Забрати в Росії планують частину труби, яка проходить через територію ФРН.

Про це пише видання Spiegel.

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Наразі вивчається питання, як можна відрізати частину російського газопроводу від решти системи. Якщо це можливо, то труби, що ведуть із суші в море, хочуть з'єднати з мобільним терміналом ЗПГ.

Але деякі фахівці критикують цей план, говорячи про серйозні ризики та шкоду для екології. До того ж, газопровід формально належить не російському "Газпрому", а зареєстрованій у Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG.

"Технічно трубопровід можна підняти та розрізати. Але можуть виникнути серйозні екологічні проблеми. Район охороняється законом природи відповідно до положення Natura 2000 з особливо суворими вимогами" , – сказано в повідомленні.

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При цьому в Міністерстві фінансів ФРН поки що не відмовляюся від свого плану, оскільки вважають його ідеальним варіантом. Зазначається, що у кінці газопроводу є повна розподільча мережа з компресорами та трубопроводами, через які газ може транспортуватися безпосередньо до південної Німеччини.

У виданні зазначають, що наразі питання про націоналізацію російського трубопроводу залишається відкритим.

Які плани у "Газпрому"

Раніше у компанії говорили, що хочуть використовувати сухопутну частину газопроводу для розвитку газопостачання регіонів північного заходу Росії.

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Але проблема в тому, що для забезпечення північного заходу країни з потужностей "Північного потоку – 2", який є газопроводом високого тиску, необхідно добудувати трубопроводи середнього та низького тиску.

Це спричинить додаткові витрати і не дозволить агресорові навіть "вийти в нуль".

Раніше ми розповідали, що відбувається з постачанням російського газу до Німеччини, і писали, чим у ЄС хочуть замінити блакитне паливо із РФ.