"Російські залізниці" почали тотально економити на всьому

"Російські залізниці" почали тотально економити / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Державна залізнична компанія Росії відмовилася від більшості непрофільних видів діяльності.

Про це повідомило видання ЦТС із посиланням на "Ведомости".

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"Російські залізниці" зосередились лише на перевезеннях, але й у цій сфері не все добре.

У такий спосіб вони намагаються врятувати ті джерела фінансування, які ще не потонули разом з російським рублем. Відповідне розпорядження від керівництва компанії надійшло ще на початку березня.

Залізниця прямує за кораблем

У публічному просторі "Російські залізниці" ситуацію коментують неохоче, але дії компанії говорять самі за себе. На початку березня компанія перейшла на 100% передоплату за вантажні перевезення й відмовилась від банківських гарантій.

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Згодом РЗ разом з "Газпромом", "Роснафтою" та десятками інших компаній втратили позиції. Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило їхні кредитні рейтинги до C і CCC- з негативним прогнозом.

Окрім цього, через західні санкції залізниця країни-агресорки змушена була скоротити кількість пасажирських поїздів на лініях. На деяких напрямках змінюють швидкісні поїзди на нижчі за класом електрички.

Раніше ми розповідали, що французький виробник локомотивів відмовився від поставок у Росію. Залізничникам країни-окупанта залишається задіяти дрезини.