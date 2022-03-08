Санкції працюють? Агентство S&P знизило рейтинг провідних компаній РФ

Розповідаємо, які компанії агресора втратили кілька позицій у рейтингу та чому

Як санкції підривають економіку РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило кредитні рейтинги найбільших російських компаній із C та CCC- з негативним прогнозом.

Про це S&P повідомляє на своєму сайті.

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До списку потрапили понад 50 компаній, деякі з них посідають чільне місце в економіці країни-агресора.

Отже, рейтинг упав у таких компаній:

"Газпром";

"Роснафта";

РЗ;

МТС;

АЛРОСА;

X5 Group.

Агентство S&P пояснило, що це пов'язано зі зниженням рейтингів Росії до CCC-. Раніше найбільший американський банк JPMorgan попередив про загрозу дефолту в Росії, а ще одне рейтингове агентство – Fitch Rating – знизило рейтинг РФ до рівня B з BBB, що означає високий довгостроковий ризик дефолту.

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Курс рубля

На тлі жорстких санкцій проти РФ курс рубля на біржі рекордно просів і досяг 137 рублів за долар.

Деякі обмінники 8 березня навіть не відкрилися, а вартість готівкового долара на ринку досягла позначки 190 рублів.

Але й за таку ціну дістати іноземну валюту не так просто, і численні обмінні пункти просто спорожніли.

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