Санкції працюють? Агентство S&P знизило рейтинг провідних компаній РФ

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило кредитні рейтинги найбільших російських компаній із C та CCC- з негативним прогнозом.
Про це S&P повідомляє на своєму сайті.
До списку потрапили понад 50 компаній, деякі з них посідають чільне місце в економіці країни-агресора.
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Отже, рейтинг упав у таких компаній:
- "Газпром";
- "Роснафта";
- РЗ;
- МТС;
- АЛРОСА;
- X5 Group.
Агентство S&P пояснило, що це пов'язано зі зниженням рейтингів Росії до CCC-. Раніше найбільший американський банк JPMorgan попередив про загрозу дефолту в Росії, а ще одне рейтингове агентство – Fitch Rating – знизило рейтинг РФ до рівня B з BBB, що означає високий довгостроковий ризик дефолту.
Курс рубля
На тлі жорстких санкцій проти РФ курс рубля на біржі рекордно просів і досяг 137 рублів за долар.
Деякі обмінники 8 березня навіть не відкрилися, а вартість готівкового долара на ринку досягла позначки 190 рублів.
Але й за таку ціну дістати іноземну валюту не так просто, і численні обмінні пункти просто спорожніли.
"Сьогодні" також писали, що буде з безробіттям в Україні та яка компанія-гігант бойкотує російський ринок.