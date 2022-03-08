Санкции работают? Агентство S&P понизило рейтинг ведущих компаний РФ

Рассказываем, какие компании агрессора потеряли несколько позиций в рейтинге и почему

Как санкции подрывают экономику РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитные рейтинги крупнейших российских компаний с C и CCC- с негативным прогнозом.

Об этом S&P сообщает на своем сайте.

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В список попали более 50 компаний, некоторые из них занимают ведущее место в экономике страны-агрессора.

Итак, рейтинг упал у таких компаний:

"Газпром";

"Роснефть";

РЖД;

МТС;

АЛРОСА;

X5 Group.

Агентство S&P объяснило, что это связано с понижением рейтингов России до CCC-. Ранее крупнейший американский банк JPMorgan предупредил об угрозе дефолта в России, а еще одно рейтинговое агентство – Fitch Rating – понизило рейтинг РФ до уровня B с BBB, что означает высокий долгосрочный риск дефолта.

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Курс рубля

На фоне жестких санкций против РФ курс рубля на бирже рекордно просел и достиг 137 рублей за доллар.

Некоторые обменники 8 марта даже не открылись, а стоимость наличного доллара на рынке достигла отметки 190 рублей.

Но и за такую цену достать иностранную валюту не так просто, и множество обменных пунктов просто опустели.

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