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СЬОГОДНІ Industry Компанії

Тепер лише дрезина: французька Alstom більше не продаватиме локомотиви в Росію

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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9 березня, 20:22
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Французька компанія Alstom вирішила припинити продаж локомотивів у Росію через війну в Україні
Французи припинили продаж локомотивів у Росію через війну в Україні
Французи припинили продаж локомотивів у Росію через війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні, Facebook / Alstom, Facebook / РЗД

У Росію більше не продаватимуть локомотивів, а також призупинять усі інвестиції від машинобудівної компанії Alstom з Франції.

Про це повідомили на сайті Alstom та зазначили, що дотримуються усіх санкцій проти Росії.

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У компанії повідомили, що володіють 20% акцій російського Трансмашхолдингу, який відповідає за постачання локомотивів і залізничного обладнання в країну. В них більше не інвестуватимуть, а рахунки закриють. Для бізнесу з Франції це незначна втрата, оскільки російський холдинг працював у мінус.

Представники компанії також висловили підтримку Україні, зокрема усім людям, які постраждали від військового вторгнення Росії. Окрім місцевих ініціатив, французи планують надавати допомогу через Alstom Foundation.

Відомо, що Alstom налагодив співпрацю з Укрзалізницею на постачання локомотивів, однак наразі цей проєкт ще не реалізували. Українські залізничники подякували колегам за підтримку й закликали інших виробників не співпрацювати з окупантами.

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"Будете їздити на дрезинах", – зауважили в Укрзалізниці.

Ситуація на залізниці

Нещодавно українські хакери здійснили масштабну DDoS-атаку на сервіси "Російських залізниць" (РЗ). У такий спосіб росіян спробували позбавити можливості купувати квитки на поїзди. У відповідь компанія обмежила доступ до інтернету у вагонах.

Водночас Укрзалізниця вивозить громадян із зон бойових дій, на які перетворилися українські міста. Евакуюють людей з Донеччини, Луганщини, Харківської та Одеської, Запорізької та Дніпропетровської областей у напрямку Ужгорода і Львова.

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Пасажирів з України також транспортують за кордон. Потяги курсують до низки міст Польщі, Угорщини та Словаччини.

Раніше ми розповідали, що білоруси почали влаштовувати неоголошені акції й блокувати перевезення вантажів військового призначення в Україну.

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