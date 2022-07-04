Росію можуть витіснити з китайського ринку нафти – хто кинув виклик Кремлю

Іран бореться з Росією за китайський ринок / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія і Іран ведуть запеклу боротьбу за китайський ринок нафти. Іран намагається витіснити РФ, знижуючи ціну на своє і без того дешеве чорне золото.

Про це повідомляє американське агентство Вloomberg.

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Китайський ринок став надзвичайно важливим для Росії, оскільки агресор намагається зберегти потоки після наслідків початку повномасштабної війни в Україні.

Це значно посилило конкуренцію з Іраном, оскільки країнам залишилося не так багато ринків для поставок сирої нафти.

"Єдина конкуренція між іранськими та російськими барелями може виявитися в Китаї, що буде цілком на користь Пекіну. Це також, ймовірно, змусить виробників Перської затоки занепокоїтися, побачивши, що їхні цінні ринки захоплені сирою нафтою зі значними знижками", — сказав засновник Vanda Insights Вандана Харі.

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Російський експорт до КНР рекордно зріс у травні, коли коли виробник ОПЕК+ обійшов Саудівську Аравію, як головного постачальника для найбільшого світового імпортера.

Незважаючи на те, що Іран знизив ціни на чорне золото (щоб залишатися конкурентоспроможним на китайському ринку), він досі підтримує стабільні потоки, ймовірно через те, що на цей ресурс зріс попит.

Удар по російській нафті

Російська нафта може подешевшати вдвічі внаслідок обмеження цін на неї, яке обговорюють лідери "Великої сімки".

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За словами прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіда, планується встановити верхній ліміт на рівні близько половини поточної ціни.

Окрім цього буду створено систему, яка не дозволить людям купляти або не купляти її за більшою ціною.

"Сьогодні" раніше писали, що чекає світові ціни на нафту, і розповідали, в якій країні знайшли приголомшливі запаси чорного золота.