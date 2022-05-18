Shell перестала торгувати в РФ: населення залишилось без пального

Магазини на заправках поки що працюють / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Населення Росії залишилось без нафтопродуктів від мережі АЗС Shell. Компанія припинила продаж бензину та дизелю на заправках, які вирішила продати.

Як пишуть новини "Сьогодні", про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на контакт у корпорації Shell.

Реклама

На всіх заправних станціях Shell у Росії більше не реалізують пальне. Магазини та кафе на АЗС поки що продовжують роботу, але не відомо, чи довго вони будуть відчиненими.

Після 20 травня населення країни-агресорки також більше не зможе скористатися програмою лояльності та використати бали в обмін на продукцію з мережі заправок.

Жодної згадки про Shell

Попередньо відомо, що логотип Shell більше не використовуватимуть на проданих заправках. Новий власник має зробити ребрендинг упродовж року після укладення угоди купівлі-продажу.

Реклама

Загалом у мережу АЗС входять 411 заправних станцій, що розташовані в центрі та на північному заході РФ. З них:

240 заправок належать Shell;

171 працює за дилерськими домовленостями;

19 працюють за ліцензійними угодами з використанням товарного знаку.

Корпорація також продала свій завод мастильних матеріалів у Тверській області.

Хто викупив активи?

12 травня "Лукойл" заявив, що домовився про купівлю російських активів Shell у сегменті даунстрім. Компанії уже підписали відповідний договір, який ще має погодити Федеральна антимонопольна служба.

Реклама

"Купівля високоякісного бізнесу компанії Shell в Росії відповідає стратегії "Лукойлу" з розвитку пріоритетних каналів збуту, включно з роздрібною мережею, та розвитку бізнесу мастильних матеріалів", – заявив віцепрезидент російської компанії Максим Донде.

Раніше "Сьогодні" писали, що нафтогазовий гігант Shell припинив інвестувати в усі спільні з РФ проєкти. Зокрема, "Північний потік-2" і "Сахалін-2". Від початку березня компанія почала реалізацію поетапної відмови від російської нафти. А вже на початку травня Shell заявив і про продаж мережі заправок у Росії.