Скандинавський дизайн у квартирі: скільки коштує оформити інтер’єр по стилю

Коротко про ціни на товари в скандинавському стилі / Фото: Getty Images, Pexels, Колаж: Сьогодні

Скандинавський дизайн виник у Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії та Ісландії в середині ХХ століття, однак донині це один із найпопулярніших типів оформлення квартир.

Редакція "Сьогодні" зібрала інформацію про те, на що слід звертати увагу при облаштуванні житла в скандинавському стилі та скільки коштують елементи дизайну в українських інтернет-магазинах.

Реклама

Особливості стилю

Дизайнери інтер’єру виділяють кілька основних особливостей модного стилю сканді. Насамперед – це про поєднання простоти та функціональності. Меблі мають бути максимально мобільними та в мінімальних кількостях.

Зразок кімнати у скандинавському стилі / Фото: Pexels

Кольорове оформлення передбачає спокійні, пастельні відтінки, без надто яскравих вкраплень. Надається перевага елементам з дерева, каменю та скла, а також рослинам.

Реклама

Вікна мають бути якомога більшими, в ідеалі – панорамними, щоб у квартиру потрапляло достатньо природного світла. Меблі розставляють у такий спосіб, щоб було багато вільного простору.

Вартість оформлення

Для стін можна використати гіпсову цеглу. Її вартість оцінюють від 50 до 150 грн за метр квадратний.

Ціни на гіпсову цеглу

Реклама

Інший варіант – просто пофарбувати стіни в приємний колір. Ціни на банку фарби від 1,4 л стартують від 35 грн і сягають 2300 грн за банку на 9 літрів. В середньому, варто розраховувати на ціну 300-500 грн за 5 л фарби.

Ціни на фарбу

Оскільки в інтер’єрі домінують натуральні акценти, на підлогу варто покласти паркет. На ринку є багато пропозицій – дубовий, ясеневий, з канадського дуба, бука, горіха. Залежно від виду та розміру, ціна коливається від 270 до 730 грн за кв.м.

Ціни на паркет

Не забувайте про люстри, які в цьому дизайні дуже особливі. Можна знайти як чіткі геометричні форми, так і цікаві рішення з плавними переходами. Каркас може бути металевий або дерев’яний, з LED-лампою. Ціни коливаються в межах 1000-5000 грн.

Ціни на люстри

Комфорту в скандинавській вітальні додасть невеликий камін, однак це дороге задоволення. Підключення та оформлення каміна оцінюється в середньому від 10 до 32 тис. грн.

Ціни на каміни

У вітальні також обов’язково має бути невеликий диванчик. Залежно від розміру, матеріалу та функціональності, його вартість становить від 16 до 47 тис. грн.

Ціни на дивани у скандинавському стилі

Доповненням до нього стане дерев’яний журнальний столик, які продають за ціною від 3800 до 18,5 тис. грн, а також кілька дерев’яних стільців – по 2-3 тис. грн за штуку. Можна купити одразу цілий "обідній набір", куди входить стіл та 4-6 стільців, вартістю 13-21 тис. грн.

Ціни на столи в скандинавському стилі

Ціни на стільці

Одним із найзручніших елементів є крісло в скандинавському стилі. Вартість одного стартує від 6500 грн, часто їх продають в комплекті з пуфом для ніг чи подушками.

Ціни на крісла в скандинавському стилі

Популярністю користуються дерев’яні комоди в скандинавському стилі. Їхня вартість в середньому 23-27 тис. грн, але є й дорожчі варіанти.

Ціни на комоди

За ліжко в скандинавському стилі доведеться віддати від 13,7 до 17,8 тис. грн. Ціна залежить від розміру. Вони зазвичай мають решітку з металевим каркасом та підіймальний механізм, виготовляють ліжка з використанням текстилю чи екошкіри.

Ціни на ліжка

Виготовляють також дерев’яні тумби під телевізор, ціни на які стартують від 12 тис. грн. Їх роблять з цільноламельного масиву дуба із захисним покриттям, обладнують поличками для зберігання речей.

Ціни на тумби

"Вишенькою" на торті стане килимок у скандинавському стилі, який зазвичай кладуть біля дивана, ліжка чи крісел. Залежно від розміру, орнаменту та матеріалу, купити його можна від 1,4 до 10 тис. грн.

Різновиди килимів

Зміни для новобудов

Нещодавно у Верховній Раді прийняли за основу законопроєкт № 7398, який стосується змін до процесу планування та забудови територій. Забудовникам потрібно буде звертати увагу на забезпечення вимог цивільного захисту під час будівництва нового житла.

Простіше кажучи, жодну новобудову не дозволять спорудити, якщо там не буде бомбосховища. Укриття має убезпечувати людей:

від вибухів;

вибухових хвиль;

ураження небезпечними хімічними, радіоактивними та іншими речовинами.

На регіональному й місцевому рівні через зміни потрібні доповнення містобудівної документації розділом щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

"Сьогодні" раніше порахували, скільки коштує розмитнити "євробляху" в Україні 2022 року, та писали про те, на яку роботу готові взяти українців у Польщі.