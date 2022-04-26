Співпраця буде взаємовигідною: Укренерго отримала статус в "енергетичному Євросоюзі"

Європейська енергосистема єдина - від Португалії до українського Донбасу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

26 квітня у Варшаві підписали угоду про надання Укренерго статусу члена-спостерігача європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E.

Як повідомили в Міністерстві енергетики, це дозволить Україні ще більше наблизитися до повної інтеграції з європейськими енергетичними ринками.

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Співпраця з країнами Європи буде взаємовигідною, адже українці не лише перейматимуть досвід, але й зможуть поділитися своїм – із забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах війни.

Новий статус дасть можливість Укренерго приєднатися до міжнародного об’єднання європейських операторів системи передачі, брати участь в тематичних засіданнях, стати учасником робочих і експертних груп. Українська компанія допоможе розв’язувати питання у сфері:

розвитку ринку електроенергії;

балансування;

допоміжних послуг;

електронного обміну даними;

розвитку кіберзахисту в електроенергетичному секторі;

інтеграції відновлюваних джерел енергії тощо.

Інтеграція в ENTSO-E

16 березня об'єднана енергосистема України стала членом "енергетичного Євросоюзу" – приєдналася до енергосистеми континентальної Європи. У такий спосіб українці стали у цій сфері незалежними від енергосистеми Росії та Білорусі й отримали вихід до нових європейських ринків.

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Попередньо цей процес планували завершити до кінця 2022 року. Втім війна Росії проти України значно пришвидшила його і синхронізація відбулася одразу після успішного тестування роботи системи в ізольованому режимі.

Від початку квітня Україна експортує електроенергію до ЄС. Поки що тестують передачу невеликих об’ємів до Польщі. За словами виконавчого директора компанії Дмитра Сахарука, тепер європейська енергосистема єдина – від Португалії та Іспанії до Донецької та Луганської областей. Тож синхронізація енергосистеми дозволить перейти до інтеграції ринків.

Отримані від продажу українських ресурсів гроші планують інвестувати у ремонт і модернізацію енергетичної інфраструктури. Найперспективнішим для інвестицій є український сектор відновлюваної енергетики. Водночас уряд України запевняє, що електроенергії у держави вистачить, щоб забезпечити потреби і свої, й інших країн Європи.