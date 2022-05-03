Перелік розширюється: проєкт Stop Bloody Energy додав нові компанії, які досі працюють з РФ

Український проєкт продовжує збирати інформацію про бізнес, пов'язаний з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Проєкт Stop Bloody Energy розширив перелік іноземних компаній, які попри напад Росії на Україну продовжують працювати з російським енергетичним сектором.
Про це свідчить інформація на сайті проєкту.
Зокрема розширено перелік виробників енергетичного обладнання та нафтосервісних компаній, які все ще продовжують працювати з Росією.
Зокрема, до переліку потрапили нафтосервісні компанії з Норвегії, Франції, Італії, Данії та інших західних країн, а саме:
- Resman;
- Beicip-Franlab;
- Drillmec;
- Welltec;
- Trican Well Services;
- Sulzer;
- KSB;
- Axens.
Своєю чергою до переліку компаній, які виробляють обладнання для енергетичної промисловості, увійшли:
- Tiefenbach;
- Control Systems;
- Kamat;
- Hauhinco Maschinenfabrik;
- Wolfgang Preinfalk;
- Breuer-Motoren;
- JDT;
- Thiele;
- Krummenauer Betek;
- Řetězárna.
Нагадаємо, що в березні група ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили проєкт Stop Bloody Energy, у рамках якого вони закликають західні компанії припинити співпрацю з росією у паливно-енергетичній сфері.
Раніше ми розповідали, хто зі світових компаній припинив співпрацю з РФ після потрапляння до списку Stop Bloody Energу. Також ми писали, що відома міжнародна компанія Shell вирішила відмовитися від купівлі розбавленої російської нафти.