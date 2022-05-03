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Список расширяется: проект Stop Bloody Energy добавил новые компании, до сих пор работающие с РФ

Андрей Галицкий, Виталий Чайка
3 мая, 17:22
Украинский проект продолжает выявлять международный энергетический бизнес, который и дальше сотрудничает с Россией

Украинский проект продолжает собирать информацию о бизнесе, связанном с РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Проект Stop Bloody Energy расширил перечень иностранных компаний, которые, несмотря на нападение России на Украину, продолжают работать с российским энергетическим сектором.

Об этом свидетельствует информация на сайте проекта.

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В частности, расширен перечень производителей энергетического оборудования и нефтесервисных компаний, которые все еще продолжают работать с Россией.

В частности, в перечень попали нефтесервисные компании из Норвегии, Франции, Италии, Дании и других западных стран, а именно:

  • Resman;
  • Beicip-Franlab;
  • Drillmec;
  • Welltec;
  • Trican Well Services;
  • Sulzer;
  • KSB;
  • Axens.

В свою очередь в перечень компаний, производящих оборудование для энергетической промышленности, вошли:

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  • Tiefenbach;
  • Control Systems;
  • Kamat;
  • Hauhinco Maschinenfabrik;
  • Wolfgang Preinfalk;
  • Breuer-Motoren;
  • JDT;
  • Thiele;
  • Krummenauer Betek;
  • Řetězárna.

Напомним, что в марте группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с россией в топливно-энергетической сфере.

Раньше мы рассказывали, кто из мировых компаний прекратил сотрудничество с РФ после попадания в список Stop Bloody Energ. Также мы писали, что известная международная компания Shell решила отказаться от покупки. разбавленной российской нефти.