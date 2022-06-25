Страх Європи: чому в ЄС не можуть наважитися на обмеження цін на газ із РФ

Чому Європа не хоче обмежувати ціни на російський газ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Країни Європейського Союзу поки що не готові до обговорення обмеження цін на російський газ. У ЄС переконані, що це спровокує Росію ще більше обмежити постачання блакитного палива.

Про це пише видання TGcom24.

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Так, за словами прем'єр-міністра Італії Маріо Драґі, він пропонував колегам з ЄС обговорити цю тему на позачерговому саміті, але отримав відмову.

"Мені сказали, що поки що немає висновків експертів, які можна було б обговорити", – сказав Драґі.

При цьому політик зазначив, що за нинішніх високих цін на газ РФ може постачати менше цього енергоресурсу і все одно отримувати більші доходи.

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Маріо Драґі додав, що у ЄС планують повернутися до теми енергетики у жовтні 2022 року.

"Потрібно діяти швидко, тому що ми бачимо, як інфляція, яка спочатку багато в чому була спричинена цінами на енергоресурси, тепер починає залежати і від інших факторів. І вся ця проблема охоплює нові виробництва", – наголосив він.

Росія може залишити Європу без газу взимку

Про таку можливість попередив голова Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Бірол в інтерв'ю Financial Times. Він порадив європейським державам негайно готуватись до того, що Росія може раптово повністю перекрити постачання газу цієї зими.

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Він зазначив, що нинішні скорочення постачання блакитного палива спрямовані на те, щоб Європа не могла заповнити свої сховища.

"Європа має бути готовою до того, що російський газ буде повністю відключений... Чим ближче до зими, тим чіткішими стають наміри Росії. Я вважаю, що скорочення спрямовані на те, щоб не дати Європі заповнити сховища та посилити важелі впливу Росії в зимові місяці", – сказав голова МЕА.

Раніше ми розповідали, чи готова Німеччина до випробування без російського газу. Також ми писали, яким буде новий опалювальний сезон та температура в будинках українців взимку.