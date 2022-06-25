Страх Европы: почему в ЕС не могут решиться на ограничения цен на газ из РФ

Почему Европа не хочет ограничивать цены на российский газ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Страны Европейського Союза пока не готовы к обсуждению ограничения цен на российский газ. В ЕС убеждены, что это спровоцирует Россию еще больше ограничить поставки голубого топлива.

Об этом пишет издание TGcom24.

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Так, по словам премьер-министра Италии Марио Драги, он предлагал коллегам из ЕС обговорить эту тему на внеочередном саммите, но получил отказ.

"Мне сказали, что пока нет выводов экспертов, которые можно было бы обсудить", – сказал Драги.

При этом политик отметил, что при нынешних высоких ценах на газ РФ может поставлять меньше этого энергоресурса и все равно получать большие доходы.

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Марио Драги добавил, что в ЕС планируют вернуться к теме энергетики в октябре 2022 года.

"Нужно действовать быстро, потому что мы видим, как инфляция, которая первоначально во многом была вызвана ценами на энергоресурсы, теперь начинает зависеть и от других факторов. И вся эта проблема охватывает новые производства", – подчеркнул он.

Россия может оставить Европу без газа зимой

О такой возможности предупредил глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол в интервью Financial Times. Он посоветовал европейским государствам немедленно готовиться к тому, что Россия может внезапно полностью перекрыть поставки газа этой зимой.

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Он отметил, нынешние сокращения поставок голубого топлива направлены на то, чтобы Европа не могла заполнить свои хранилища.

"Европа должна быть готова к тому, что российский газ будет полностью отключен... Чем ближе к зиме, тем четче становятся намерения России. Я считаю, что сокращения направлены на то, чтобы не дать Европе заполнить хранилища и усилить рычаги влияния России в зимние месяцы", – сказал глава МЭА.

Ранее мы рассказывали, готова ли Германия к испытанию без российского газа. Также мы писали, каким будет новый отопительный сезон и температура в домах украинцев зимой.