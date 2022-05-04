Світло повертається в Київську область – коли повністю відновлять електропостачання

Енергетики продовжують працювати у Київській області / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Понад 80% споживачів, чиї будинки були знеструмлені через російську окупацію в Київській області, знову зі світлом завдяки ремонтним бригадам компанії ДТЕК. Енергетики з Дніпра та Одеси допомагають завершити відновлювальні роботи у столичному регіоні на 2 тижні швидше, ніж очікувалось.

За місяць масштабних ремонтних робіт у Київській області – саме 3 квітня ЗСУ остаточно вибили російських окупантів з території області – компанії ДТЕК Ріната Ахметова вдалося повернути світло для понад 140 тисяч сімей.

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Наразі без світла у Київській області залишається ще майже 30 тисяч будинків, які енергетики хочуть приєднати до електропостачання до середини травня.

"Ми почали відновлювати електропостачання у цих районах з початку квітня, щойно захисники України вибили окупантів. І ми починали майже з 530 населених пунктів. Майже 170 тисяч людей були без світла. І за ці дні ми поновили енергопостачання вже 80% сімей", – сказав виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.

Зруйновані мережі

За час окупації та безперервних обстрілів, російські війська зруйнували близько 1600 км електричних мереж. Безліч підстанцій та ділянок ліній електропередач було знищено повністю.

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Щоб прискорити відновлення зруйнованої окупантами електромережі Київщини, компанія ДТЕК привернула додаткові сили з інших областей.

"Наразі в області працює 60 аварійно-ремонтних бригад, зокрема з підрозділів з Одеси та Дніпра", – повідомив Сахарук.

У Київській області працює над відновленням світла майже 600 осіб:

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понад 200 диспетчерів;

керівники ліній;

водії.

Ці люди забезпечують та планують роботу. Активні відновлювальні роботи фахівці ДТЕК ведуть у Донецькій області, а віднедавна і в Дніпропетровській, окремі райони якої зазнають ворожих обстрілів.

Усього з початку війни енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло до 1 368 054 будинків українців.

Міста та села все ще без світла

Станом на 3 травня в Україні залишаються знеструмленими 816 населених пунктів. Без світла перебувають приблизно 693 тисяч споживачів. Найважча ситуація у Донецькій області. Там через обстріл російських окупантів знеструмлено понад 312 тисяч споживачів:

у Харківській області без світла лишається 178 тисяч споживачів;

у Луганській – 99,2 тисячі.

У Міністерстві енергетики наголосили, що ремонтні бригади докладають максимальних зусиль, щоб оперативно повернути енергопостачання громадянам. Однак у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або зовсім неможливі через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Лише минулої доби, за даними Міненерго, відновлено електропостачання близько 9,3 тисячі споживачів. Зокрема, у Харківській області – 4,6 тисячі, Київській – 3 тисячі, Донецькій – 1,2 тисячі, Миколаївській – 500 споживачам.

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