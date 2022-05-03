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СЬОГОДНІ Industry Компанії

Є газ, світло й вода – як відновлюють інфраструктуру в Бучі

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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3 травня, 14:06
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Приватні й комунальні компанії, волонтери допомагають відновити критичну інфраструктуру
Звільнене місто потрохи повертається в норму
Звільнене місто потрохи повертається в норму / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні, Facebook Бучанської міської ради

Компанія ДТЕК разом з іншими приватними компаніями працюють над відновленням звільненої від російських окупантів Бучі.

Як розповів міський голова Анатолій Федорук, за місяць вдалося відновити роботу критичної інфраструктури.

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Заради спільної мети об’єднали зусилля багатьох людей:

  • працівників компанії ДТЕК;
  • Облгазу;
  • Комуналгазу;
  • приватних підприємств;
  • волонтерів;
  • українських і закордонних партнерів.

Відновлення інфраструктури

За словами Анатолія Федорука, зараз майже всі населені пункти Бучанської громади мають газ, світло та централізоване водопостачання. Не пощастило лише об’єктам, які надто пошкоджені.

"Є певні проблеми там, де ушкоджено настільки, що для відновлення знадобиться певний час, тож працюємо над розв’язанням цих питань", – зазначив мер.

Енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова розраховують повністю відновити електропостачання для всіх споживачів Київської області до 1 червня.

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Жертовна праця

Від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики щодня працюють над ремонтом ліній та відновлюють електропостачання в домівки споживачів. На жаль, трапляються й трагедії під час виконання робіт.

Наприкінці квітня на російській міні підірвалася ремонтна бригада ДТЕК, яка працювала в Київській області. Один інженер загинув, ще двох відвезли до лікарні з травмами. Команда їхала ґрунтовою дорогою після виконаного завдання та підірвалася на закладеному окупантами вибуховому пристрої.

У компанії висловили співчуття родині загиблого та постраждалим фахівцям. Витрати на похорон та лікування працівників ДТЕК взяла на себе. Керівництво подякувало енергетикам, які героїчно працюють попри ризик для власного життя і здоров’я. Щоразу перед початком ремонтів рятувальники та ЗСУ перевіряють території та здійснюють розмінування, але інколи трагедії уникнути не вдається.

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Раніше "Сьогодні" розповідали, що за добу працівники ДТЕК повертають світло в середньому десяткам тисяч родин. Дізнайтеся також, як ЄС і США можуть допомогти економіці України.

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