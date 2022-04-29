Краще, ніж кредити – як ЄС і США можуть допомогти економіці України

Україна потребує довготривалого рішення на період війни та післявоєнної відбудови

Україна повинна боротися за вигідні умови експорту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Економіці України потрібна підтримка міжнародних партнерів. Йдеться про довгострокові рішення, як скасування імпортних квот і мита.

Як пише "ГМК-Центр", економіка України до кінця 2022 року, прогнозовано, впаде на 30-50%.

Реклама

Державний бюджет потребує щомісячних дотацій до 5 млрд доларів. Зміна політики ЄС і США щодо торгівлі з Україною підтримало б нашу економіку більше, ніж макрофінансова допомога й кредити.

Це буде взаємовигідним рішенням, оскільки дозволить уникнути дефіциту постачання після відмови від імпорту російської продукції.

Найбільше політика протекціонізму відчутна у сфері металургії, яка забезпечила 32% експорту з України. Торговельні бар’єри в довоєнний період призвели до втрат у розмірі 3,5 млн т, або майже 3 млрд доларів виручки. Це втрати для ВВП України на рівні 2%.

Реклама

Рівень обмежень

Найбільше різноманітних торговельних обмежень з Україною мають США – дев’ять. Виходом для нас буде вимагати виключення України з-під дії секції 232.

Зараз від цієї міри звільнили 90% від загального імпорту сталі у США. Адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість зупинки дії тарифів на імпорт сталі з України.

Важливий підхід і при реалізації Євросоюзом кліматичних цілей Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), оскільки війна сильно підірвала інвестиційні можливості України.

Реклама

Хід Великої Британії

Як приклад США та країнам ЄС може слугувати Велика Британія. Нещодавно країна скасувала всі мита на експорт з України. За основу взяли угоду про вільну торгівлю, яка мала повноцінно запрацювати для України з наступного року.

Йдеться про скасування тарифів і квот насамперед на аграрну та промислову продукцію. У такий спосіб підтримують українську економіку в скрутний час, у відповідь на пряме звернення українського уряду.

"Зняття мита на ключові українські експортні товари, включаючи ячмінь, мед, консервовані помідори та птицю, допоможе українському бізнесу та виробникам, коли вони цього найбільше потребують", – зазначили у Департаменті міжнародної торгівлі Британії.

Велика Британія оголосила і про заборону на експорт товарів і технологій, які Росія може використовувати для придушення героїчного народу України. Серед таких товарів – обладнання для перехоплення та моніторингу.

Раніше думку про конвертацію підтримки світу Україною висловив народний депутат Дмитро Кисилевський. Він переконаний, що це допоможе забезпечити розвиток української економіки і зараз для цього є всі сприятливі умови. Водночас компанії-представники Європейської бізнес-асоціації закликали українську владу відновити відшкодування ПДВ для українських виробників.