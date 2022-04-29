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СЬОГОДНІ Industry Металургія

Краще, ніж кредити – як ЄС і США можуть допомогти економіці України

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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29 квітня, 15:06
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Україна потребує довготривалого рішення на період війни та післявоєнної відбудови
Україна повинна боротися за вигідні умови експорту
Україна повинна боротися за вигідні умови експорту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Економіці України потрібна підтримка міжнародних партнерів. Йдеться про довгострокові рішення, як скасування імпортних квот і мита.

Як пише "ГМК-Центр", економіка України до кінця 2022 року, прогнозовано, впаде на 30-50%.

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Державний бюджет потребує щомісячних дотацій до 5 млрд доларів. Зміна політики ЄС і США щодо торгівлі з Україною підтримало б нашу економіку більше, ніж макрофінансова допомога й кредити.

Це буде взаємовигідним рішенням, оскільки дозволить уникнути дефіциту постачання після відмови від імпорту російської продукції.

Найбільше політика протекціонізму відчутна у сфері металургії, яка забезпечила 32% експорту з України. Торговельні бар’єри в довоєнний період призвели до втрат у розмірі 3,5 млн т, або майже 3 млрд доларів виручки. Це втрати для ВВП України на рівні 2%.

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Рівень обмежень

Найбільше різноманітних торговельних обмежень з Україною мають США – дев’ять. Виходом для нас буде вимагати виключення України з-під дії секції 232.

Зараз від цієї міри звільнили 90% від загального імпорту сталі у США. Адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість зупинки дії тарифів на імпорт сталі з України.

Важливий підхід і при реалізації Євросоюзом кліматичних цілей Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), оскільки війна сильно підірвала інвестиційні можливості України.

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Хід Великої Британії

Як приклад США та країнам ЄС може слугувати Велика Британія. Нещодавно країна скасувала всі мита на експорт з України. За основу взяли угоду про вільну торгівлю, яка мала повноцінно запрацювати для України з наступного року.

Йдеться про скасування тарифів і квот насамперед на аграрну та промислову продукцію. У такий спосіб підтримують українську економіку в скрутний час, у відповідь на пряме звернення українського уряду.

"Зняття мита на ключові українські експортні товари, включаючи ячмінь, мед, консервовані помідори та птицю, допоможе українському бізнесу та виробникам, коли вони цього найбільше потребують", – зазначили у Департаменті міжнародної торгівлі Британії.

Велика Британія оголосила і про заборону на експорт товарів і технологій, які Росія може використовувати для придушення героїчного народу України. Серед таких товарів – обладнання для перехоплення та моніторингу.

Раніше думку про конвертацію підтримки світу Україною висловив народний депутат Дмитро Кисилевський. Він переконаний, що це допоможе забезпечити розвиток української економіки і зараз для цього є всі сприятливі умови. Водночас компанії-представники Європейської бізнес-асоціації закликали українську владу відновити відшкодування ПДВ для українських виробників.

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