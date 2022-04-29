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СЕГОДНЯ Industry Металлургия

Лучше, чем кредиты – как ЕС и США могут помочь экономике Украины

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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29 апреля, 15:06
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Украина нуждается в долговременном решении на период войны и послевоенного восстановления
Украина должна бороться за выгодные условия экспорта
Украина должна бороться за выгодные условия экспорта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Экономике Украины требуется поддержка международных партнеров. Речь идет о долгосрочных решениях, как отмена импортных квот и пошлин.

Как пишет "ГМК-Центр", экономика Украины к концу 2022 года, прогнозируемо, упадет на 30-50%.

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Государственный бюджет требует ежемесячных дотаций к 5 млрд долларов. Изменение политики ЕС и США по торговле с Украиной поддержало бы нашу экономику больше макрофинансовой помощи и кредитов.

Это будет взаимовыгодным решением, поскольку позволит избежать дефицита снабжения после отказа от импорта российской продукции.

Больше политика протекционизма ощутима в сфере металлургии, которая обеспечила 32% экспорта из Украины. Торговые барьеры в довоенный период привели к потерям в размере 3,5 млн т, или около 3 млрд долларов выручки. Это потери для ВВП Украины на уровне 2%.

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Уровень ограничений

Больше всего торговых ограничений с Украиной имеют США – девять. Выходом для нас будет исключение Украины из-под действия секции 232.

Сейчас от этой меры освободили 90% от общего импорта стали в США. Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность остановки действия тарифов на импорт стали из Украины.

Важен подход и при реализации Евросоюзом климатических целей Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), поскольку война сильно подорвала инвестиционные возможности Украины.

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Ход Великобритании

В качестве примера США и странам ЕС может служить Великобритания. Недавно страна отменила все пошлины на экспорт из Украины. За основу взяли соглашение о свободной торговле, которое должно было полноценно заработать для Украины со следующего года.

Речь идет об отмене тарифов и квот прежде всего на аграрную и промышленную продукцию. Таким образом, поддерживают украинскую экономику в трудное время, в ответ на прямое обращение украинского правительства.

"Снятие пошлины на ключевые украинские экспортные товары, включая ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу, поможет украинскому бизнесу и производителям, когда они в этом больше нуждаются", – отметили в Департаменте международной торговли Британии.

Великобритания объявила и о запрете на экспорт товаров и технологий, которые Россия может использовать для подавления героического народа Украины. Среди таких товаров – оборудование для перехвата и мониторинга.

Ранее мнение о конвертации поддержки мира Украиной выразил народный депутат Дмитрий Кисилевский. Он убежден, что это поможет обеспечить развитие украинской экономики и сейчас для этого есть благоприятные условия. В то же время компании-представители Европейской бизнес-ассоциации призвали украинские власти возобновить возмещение НДС для украинских производителей.

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