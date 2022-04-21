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СЕГОДНЯ Industry Металлургия

Потери будут существенными: как остановка Азовстали и ММКИ повлияет на экономику Украины

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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21 апреля, 20:46
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Экономист рассказал о ситуации на рынке металлургии и как на нее повлияла война
Мариупольские металлургические комбинаты являются важной составляющей украинского ВВП
Мариупольские металлургические комбинаты являются важной составляющей украинского ВВП / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Экспорт стали из Украины, при ценах от 600 до 1200 долларов за тонну, может снизиться на 8,2 млн тонн или на 5-10 млрд долларов в год.

Как объяснил экономист и социальный философ Алексей Белязе в блоге для "Сегодня", таково следствие остановки Азовстали и Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

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Для украинской экономики и металлургии 2020 год был неудачным из-за пандемии, низких цен на ресурсы и высокого курса гривны. Но согласно отчетам, тогда:

  • Азовсталь создала 0,19% ВВП Украины и посодействовала созданию еще 1,02%;
  • ММКИ в 2020 году создал 0,24% ВВП и поспособствовал созданию еще 1,6%.

Утрата комбинатов для украинской экономики приведет к потере 3,05% ВВП. Прямые потери – это 0,43% и косвенные – 2,62%.

В 2021 году существенно выросли цены на сталь, поэтому Азовсталь и ММКИ внесли прогнозируемый вклад в ВВП Украины на уровне 0,3% и 0,5% соответственно. Косвенный вклад составил 1,25% и 2%. По этим данным, потеря предприятий в Мариуполе равна потере почти 4% ВВП для Украины.

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Работа металлургических предприятий

Несмотря на войну, ряд металлургических гигантов понемногу возобновляет работу – это Запорожсталь, Запорожкокс, Запорожогнеупор. Недавно в Украине снова начали выплавку чугуна.

"За всю историю комбината его останавливали и запускали только один раз – после Второй мировой войны. В процессе запуска самая ответственная и сложная операция – это первый выпуск чугуна. Мы его сначала открыли на печи №4, затем на печи №3", – рассказал мастер ГП №3 Сергей Москалев из Запорожстали.

В то же время представители Европейской бизнес-ассоциации призвали украинские власти возобновить возмещение НДС. Если это не сделать, в перспективе может остановиться экспорт и приток валюты в бюджет.

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Раньше мы писали, что в мире рекордно взлетели цены на золото и продолжают меняться в зависимости от геополитической ситуации. А в Европе тем временем вырос спрос на украинский металл.

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Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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