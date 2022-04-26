Поддержку мира нужно конвертировать: как властям уберечь украинскую экономику

Правительству следует позаботиться о решениях, которые смогут обеспечить развитие экономики после победы

Ключевой проблемой для экспорта является блокировка портов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинская власть должна добиться отмены ограничений на украинский импорт в мире и обеспечить возмещение НДС экспортерам, замороженным в январе из-за отсутствия доступа к 20% оборотных средств.

Такое мнение озвучил народный депутат Дмитрий Кисилевский в интервью изданию ГМК Центр.

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Нардеп убежден, что это поможет обеспечить развитие украинской экономики, и сейчас для этого будут благоприятные условия.

"Конечно, поставки оружия, финансовая помощь и санкции против агрессора важнее, но после победы возобновление экспорта будет иметь критическое значение для нас", – подчеркнул Кисилевский.

Он отметил, что политическую приверженность Украине большинства стран мира можно и нужно конвертировать в инструменты экономической поддержки, например, в отмену торговых ограничений на внешних рынках.

Логистические проблемы

Одна из главных логистических проблем, по убеждению народного депутата, – блокировка морских портов Украины в Черном море. Почти 60% украинского экспорта традиционно производится именно через них.

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Власти должны максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, чтобы реорганизовать цепи поставок и логистики, а также правильно планировать. И режим военного положения дает им достаточно полномочий для этого.

"Удачный пример – программа перемещения предприятий в безопасные регионы. Сейчас уже перемещено около 400 предприятий. Неудачный пример – невозврат НДС экспортерам", – подчеркнул Кисилевский.

Как известно, Великобритания упразднила импортные пошлины для товаров из Украины. В то же время, США до сих пор не сняли заградительные пошлины для украинской стали, что значительно снижает возможности украинских импортеров работать с этой страной.

Работа предприятий в условиях войны

Крупные промышленные предприятия стараются адаптироваться к новым реалиям и возобновляют работу, где это возможно. Недавно частично заработали мощности Запорожстали, Запорожкокса, Запорожогнеупора. Некоторые компании расширяют свою географию и перевозят мощности на запад Украины, где открывают новые производства.

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В то же время компании-представители Европейской бизнес-ассоциации призвали украинские власти возобновить возмещение НДС для украинских производителей. Если этого не сделать, в перспективе может остановиться экспорт и приток валюты в бюджет.

Раньше экономист рассказал "Сегодня" как остановка Азовстали и ММКИ повлияет на экономику Украины. Узнайте также, что происходит с украинскими металлургическими предприятиями во время войны.