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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Енергетики повернули світло 18 тисяч родинам — у яких регіонах

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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30 квітня, 14:58
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Енерегити ремонтують обладнання і повертають світло українцям після відступу російських окупантів
В Украине продолжаются работы по возобновлению электроэнергии
В Украине продолжаются работы по возобновлению электроэнергии / Фото: Колаж: Сьогодні, ДТЕК

За минулу добу енергетики повернули світло понад 18 тисячам родин у 42 населених пунктах Київської, Дніпропетровської та Донецької областей.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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Зокрема на Київщині світло повернули для 5 250 домівок у 8 селах Бучанського та Вишгородського районів.

Продовжуються роботи у Ірпіні, Бучі, Гостомелі, Ворзелі, Макарові та Бородянці.

"Без світла залишаються 23 тисячі домогосподарств у 35 населених пунктах. 30 квітня енергетики ДТЕК продовжують виконувати роботи з відновлення електропостачання у Бучанському та Вишгородському районах. Також продовжуються роботи з повернення світла за заявками споживачів, що повертаються у свої будинки на звільнених територіях", – зазначили в ДТЕК.

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У Донецькій області за минулу добу енергетики подали напругу у 26 населених пунктах для 12 тисяч родин. Роботи проводились у Покровському, Бахмутському, Краматорському районах.

Через активні бойові дії лишаються без світла 243 населених пункти у Донецькій області.

У Дніпропетровській області через обстріли були знову пошкоджені мережі у Криворізькому районі. За добу енергетики повернули світло майже 500 родинам.

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Раніше ми писали, в яких регіонах України відновили роботу інтернету, та розповідали, як українська енергосистема допоможе країнам ЄС.

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