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СЕГОДНЯ Industry Компании

Есть газ, свет и вода – как восстанавливают инфраструктуру в Буче

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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3 мая, 14:06
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Частные и коммунальные компании, волонтеры помогают восстановить критическую инфраструктуру
Освобожденный город понемногу возвращается в норму
Освобожденный город понемногу возвращается в норму / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня, Facebook Бучанского городского совета

Компания ДТЭК вместе с другими частными компаниями работают над восстановлением освобожденной от российских оккупантов Буче.

Как рассказал городской голова Анатолий Федорук, за месяц удалось возобновить работу критической инфраструктуры.

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Ради общей цели объединили усилия многих людей:

  • работников компании ДТЭК;
  • Облгаза;
  • Коммуналгаза;
  • частных предприятий;
  • волонтеров;
  • украинских и зарубежных партнеров.

Восстановление инфраструктуры

По словам Анатолия Федорука, сейчас почти все населенные пункты Бучанской общины обеспечены газом, светом и централизованным водоснабжением. Не повезло только тем объектам, которые слишком повреждены.

"Есть определенные проблемы там, где всё повреждено настолько, что для восстановления понадобится определенное время, поэтому работаем над решением этих вопросов", – отметил мэр.

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова рассчитывают полностью возобновить электроснабжение для всех потребителей Киевской области к 1 июня.

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Жертвенный труд

С начала полномасштабного вторжения украинские энергетики ежедневно работают над ремонтом линий и возобновляют электроснабжение домов потребителей. К сожалению, случаются и трагедии при выполнении работ.

В конце апреля на российской мине подорвалась ремонтная бригада ДТЭК, работавшая в Киевской области. Один инженер погиб, еще двоих отвезли в больницу с травмами. Команда ехала по грунтовой дороге после выполненного задания и подорвалась на заложенном оккупантами взрывном устройстве.

В компании выразили соболезнования семье погибшего и пострадавшим специалистам. Расходы на похороны и лечение работников ДТЭК взяли на себя. Руководство поблагодарило энергетиков, которые героически работают, несмотря на риск для собственной жизни и здоровья. Каждый раз перед началом ремонтов спасатели и ВСУ проверяют территории и разминируют, но иногда трагедии избежать не удается.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, что за сутки работники ДТЭК возвращают свет в среднем десяткам тысяч семей. Узнайте также, как ЕС и США могут помочь экономике Украины.

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