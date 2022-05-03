Есть газ, свет и вода – как восстанавливают инфраструктуру в Буче

Частные и коммунальные компании, волонтеры помогают восстановить критическую инфраструктуру

Освобожденный город понемногу возвращается в норму / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня, Facebook Бучанского городского совета

Компания ДТЭК вместе с другими частными компаниями работают над восстановлением освобожденной от российских оккупантов Буче.

Как рассказал городской голова Анатолий Федорук, за месяц удалось возобновить работу критической инфраструктуры.

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Ради общей цели объединили усилия многих людей:

работников компании ДТЭК;

Облгаза;

Коммуналгаза;

частных предприятий;

волонтеров;

украинских и зарубежных партнеров.

Восстановление инфраструктуры

По словам Анатолия Федорука, сейчас почти все населенные пункты Бучанской общины обеспечены газом, светом и централизованным водоснабжением. Не повезло только тем объектам, которые слишком повреждены.

"Есть определенные проблемы там, где всё повреждено настолько, что для восстановления понадобится определенное время, поэтому работаем над решением этих вопросов", – отметил мэр.

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова рассчитывают полностью возобновить электроснабжение для всех потребителей Киевской области к 1 июня.

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Жертвенный труд

С начала полномасштабного вторжения украинские энергетики ежедневно работают над ремонтом линий и возобновляют электроснабжение домов потребителей. К сожалению, случаются и трагедии при выполнении работ.

В конце апреля на российской мине подорвалась ремонтная бригада ДТЭК, работавшая в Киевской области. Один инженер погиб, еще двоих отвезли в больницу с травмами. Команда ехала по грунтовой дороге после выполненного задания и подорвалась на заложенном оккупантами взрывном устройстве.

В компании выразили соболезнования семье погибшего и пострадавшим специалистам. Расходы на похороны и лечение работников ДТЭК взяли на себя. Руководство поблагодарило энергетиков, которые героически работают, несмотря на риск для собственной жизни и здоровья. Каждый раз перед началом ремонтов спасатели и ВСУ проверяют территории и разминируют, но иногда трагедии избежать не удается.

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