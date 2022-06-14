Туреччина прокладає новий трубопровід дном моря – куди він веде

Туреччина збудує підводний газопровід для енергетичної незалежності / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
У Туреччині стартувало будівництво підводного трубопроводу для доступу до родовища природного газу в Чорному морі.
Про це повідомляє місцеве видання Hurriyet.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган спостерігав за прокладанням та підведенням першої ділянки трубопроводу до морського дна за допомогою відеозв'язку.
Це відбулося в порту Філіос, за 400 кілометрів на схід від Стамбула.
На думку Ердогана, до першого кварталу 2023 року з газового родовища Сакар'я, відкрите у серпні 2020 року, можна видобувати 10 мільйонів кубометрів блакитного палива.
"Ми сподіваємося, що родовище Сакар'я досягне піку видобутку в 2026 році. Ми продовжуватимемо наші зусилля, поки не зможемо повністю забезпечити нашу енергетичну безпеку", — сказав президент.
У 2021 році близько 45% газу, спожитого в Туреччині, було з Росії, а решта 55% припадає на Іран та Азербайджан.
Хто годує РФ?
Незважаючи на кровопролитну війну, світ продовжує купувати енергоресурси в країни-агресора і з 24 лютого Кремль одержав 93 млрд євро.
У дослідженні наголошується, що найбільшим покупцем російського газу та нафти залишається Євросоюз, на який припадає 61% російського експорту викопного палива та 57 млрд євро, сплачених у скарбницю РФ.
Серед окремих країн найбільшим покупцем став Китай, на другому місці – Німеччина. Третя серед лідерів із купівлі кривавих ресурсів – Італія.
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