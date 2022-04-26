Україна може замість Росії постачати до Європи вугілля – ДТЕК

Євпропі пропонують експортувати українське вугілля, замість російського / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Україна вже у короткостроковій перспективі може допомогти знизити залежність Європи від російського вугілля.

Про це заявили в компанії ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

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"У короткостроковій перспективі ми можемо замінити російське вугілля. Ми можемо бути постачальниками вугілля Європі", – повідомив в інтерв'ю виданню Економічна правда генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

За його словами, Україна вже розпочала постачання вугілля до Польщі та Словаччини.

"Наприклад, Польща вже відмовилася від російського вугілля, в результаті ми розпочали невеликі поставки до Польщі та Словаччини" , – повідомив Максим Тімченко.

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Глава ДТЕК наголосив, що Україна також може збільшити постачання електроенергії до країн ЄС, у тому числі від атомних електростанцій.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова разом з державними Укренерго та Нафтогазом запустили проєкт StopBloodyEnergy, мета якого – переконати Захід відмовитися від співпраці з Росією в енергетичному секторі й тим самим позбавити країну-агресора коштів на ведення війни проти України.

Також ми розповідали, що у Росії повідомили про різке падіння рівня експорту вугілля.