Експорт вугілля до країн ЄС: як ембарго вдарило по Росії

РФ шукає нових покупців на свої енергоресурси, але й і з цим теж виникають проблеми

Експорт вугілля в Росії знижується – санкції діють? / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Росії через вугільне ембарго різко скоротився експорт вугілля. Лише у квітні 2022 року показники знизилися на 20%.

Про це пише видання Комерсант з посиланням на дані міністерства енергетики країни-агресорки.

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Директор департаменту вугільної промисловості міненерго Петро Бобильов розповів, що лише з початку року експорт вугілля з РФ знизився на 9%.

"На жаль, ми бачимо на сьогодні зниження обсягів експорту, особливо до кінця березня та квітня цифра значуща – понад 20%. З початку року це майже 9%", – сказав чиновник.

Через санкції на енергоносії РФ за вторгнення в Україну російські компанії все одно намагаються продавати свої ресурси та активно шукають покупців.

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"На цьому фоні російські компанії шукають альтернативних покупців вантажів на західному напрямку, проте стикаються з труднощами під час оплати", – зазначив Петро Бобильов.

Ембарго на вугілля

На початку квітня Євросоюз ввів проти Росії вже п'ятий пакет санкцій. Під заборону потрапив експорт російського вугілля та заборона на операції з чотирма ключовими банками РФ. Санкційний пакет включає 6 частин:

заборона імпорту російського вугілля, що скоротить дохід РФ на 4 млрд євро на рік;

заборона транзакцій з чотирма найбільшими російськими банками, серед яких буде ВТБ банк;

заборона російським суднам та операторам заходити до портів країн ЄС;

заборона на експорт до РФ вартістю 10 млрд євро щороку у сферах напівпровідників, машин, транспортного обладнання;

заборона на імпорт з РФ низки товарів та сировини на кшталт деревини, насіння, морепродуктів та алкоголю, що обійдеться агресору в 5,5 млрд євро;

заборона російським компаніям брати участь у європейських публічних закупівлях та заборона російським держустановам надавати фінансову підтримку.

Раніше ми розповідали, що Польща збирається відмовитися від російського газу, і писали, як ембарго на нафту та газ з РФ позначиться на гаманцях європейців.