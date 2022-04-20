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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Экспорт угля в страны ЕС: как эмбарго ударило по России

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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20 апреля, 15:39
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РФ ищет новых покупателей на свои энергоресурсы, но и с этим тоже возникают проблемы
Экспорт угля в Росии снижается - санкции действуют?
Экспорт угля в Росии снижается - санкции действуют? / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В России из-за угольного эмбарго резко сократился экспорт угля. Только в апреле 2022 года показатели снизились на 20%.

Об этом пишет издание Коммерсант со ссылкой на данные министерства энергетики страны-агрессора.

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Директор департамента угольной промышленности минэнерго Петр Бобылев рассказал, что всего с начала года экспорт угля из РФ снизился на 9%.

"К сожалению, мы видим на сегодняшний день снижение объемов экспорта, особенно до конца марта и апреля цифра значимая – более 20%. С начала года это почти 9%", — сказал чиновник.

Из-за санкций на энергоносители РФ за вторжение в Украину российские компании все равно пытаются продавать свои ресурсы и активно ищут покупателей.

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"На этом фоне российские компании ищут альтернативных покупателей грузов на западном направлении, однако сталкиваются с трудностями при оплате", — отметил Петр Бобылев.

Эмбарго на уголь

В начале апреля Евросоюз ввел против России уже пятый по счету пакет санкций. Под запрет попал экспорт российского угля и запрет на операции с четырьмя ключевыми банками РФ. Санкционный пакет включает 6 частей:

  • запрет на импорт российского угля, что сократит доход РФ на 4 млрд евро в год;
  • запрет транзакций с четырьмя крупнейшими российскими банками, среди которых будет ВТБ банк;
  • запрет российским судам и операторам заходить в порты стран ЕС;
  • запрет на экспорт в РФ стоимостью 10 млрд евро ежегодно в сферах полупроводников, машин, транспортного оборудования;
  • запрет на импорт из РФ ряда товаров и сырья вроде древесины, семян, морепродуктов и алкоголя, что обойдется агрессору в 5,5 млрд евро;
  • запрет российским компаниям участвовать в европейских публичных закупках и запрет российским госучреждениям оказывать финансовую поддержку.

Ранее мы рассказывали, что Польша собирается отказаться от российского газа, и писали, как эмбарго на нефть и газ из РФ скажется на кошельках европейцев.

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894
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64
Как зачищают рынок
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
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Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
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Чехия Чехия
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