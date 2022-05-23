Україна "позеленіє": як розвиватимуть енергобезпеку після війни

Уряд планує заробляти на "зеленій" енергетиці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні планують збільшувати виробництво електроенергії з відновлюваних джерел і підтримувати роботу галузі, щоб енергетична система держави відповідала "зеленим" стандартам ЄС.

Як повідомили у пресслужбі Кабміну, у такий спосіб Україна зможе експортувати струм до Європи та відновити економіку.

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"Частка зеленої енергетики в Україні становить 17%. Ми продовжуватимемо реалізовувати стратегію з її збільшення", – підкреслив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Після завершення війни енергетичну систему підтягнуть до стандартів ЄС. Для цього розробляють План відновлення, який уже обговорювали з віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом.

За словами Шмигаля, Україна зацікавлена в нових технологіях і готова розпочати роботу над відповідним меморандумом із ЄС. А Тіммерманс пообіцяв, що Євросоюз допомагатиме в роботі над планом підвищення стійкості української промисловості як частини європейської промислової екосистеми.

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Можливий дефолт?

Іноземні інвестори у відновлювані джерела енергії України 20 травня звернулися до Міністерства енергетики з проханням вирішити критичну ситуацію з розрахунками за вироблену електроенергію. Вони переконані, що можливий масовий дефолт виробників та банкрутство "зеленої" галузі.

За даними Української вітроенергетичної асоціації, чинний рівень оплати для СЕС та ВЕС становить лише 15-16%, і цього ледве вистачає, щоб покрити критичні витрати для існування самих станцій ВДЕ.

Гарантований покупець отримує достатню кількість коштів, продаючи "зелену" електроенергію, щоб забезпечити платежі виробникам відновлюваної енергії в розмірі приблизно 30%. Однак лише частина цього фінансування надходить безпосередньо виробникам відновлюваної енергії.

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В УВЕА наголосили, що така ситуація унеможливлює обслуговування банківських кредитів, що загрожує виробникам дефолтом.

Нова система енергобезпеки

На Всесвітньому економічному форумі (WEF) у Давосі компанія ДТЕК Ріната Ахметова має намір представити свої рекомендації щодо енергетичної політики. Енергетики підрахували, як Україна зможе підвищити рівень європейської енергетичної безпеки.

Мовиться про диверсифікацію джерел енергії для Європи, а отже, посиленні європейської енергетичної безпеки та захист від російського шантажу. Ще однією темою буде мобілізація міжнародних ресурсів та реалізація спільних ініціатив, щоб Україна стала стабільним енергетичним партнером для Європи на шляху відмови від імпорту російської нафти та газу.

Всесвітній економічний форум пройде в Давосі 23-27 травня. Магістральна тема всього WEF 2022 – "Працюючи разом, відновлюючи довіру".

Раніше "Сьогодні" розповідали, як австралійські вчені навчилися видобувати сонячну енергію навіть після заходу сонця. Водночас у Швейцарії вигадали батарейки з деревини.