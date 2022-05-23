Украина "позеленеет": как будут развивать энергобезопасность после войны

Правительство планирует зарабатывать на "зеленой" энергетике / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине планируют увеличивать производство электроэнергии из возобновляемых источников и поддерживать работу отрасли, чтобы энергетическая система государства отвечала "зеленым" стандартам ЕС.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, таким образом, Украина сможет экспортировать ток в Европу и восстановить экономику.

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"Доля зеленой энергетики в Украине составляет 17%. Мы будем продолжать реализовывать стратегию по ее увеличению", – подчеркнул премьер-министр Денис Шмигаль.

После войны энергетическую систему подтянут к стандартам ЕС. Для этого разрабатывают План восстановления, который уже обсуждали с вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом.

По словам Шмыгаля, Украина заинтересована в новых технологиях и готова приступить к работе над соответствующим меморандумом с ЕС. Тиммерманс пообещал, что Евросоюз будет помогать в работе над планом повышения устойчивости украинской промышленности как части европейской промышленной экосистемы.

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Возможен дефолт?

Иностранные инвесторы в возобновляемые источники энергии Украины 20 мая обратились в Министерство энергетики с просьбой разрешить критическую ситуацию с расчетами за производимую электроэнергию. Они убеждены, что возможен массовый дефолт производителей и банкротство "зеленой" отрасли.

По данным Украинской ветроэнергетической ассоциации, действующий уровень оплаты для СЭС и ВЭС составляет всего 15-16%, и этого едва хватает, чтобы покрыть критические затраты на существование самих станций ВИЭ.

Гарантированный покупатель получает достаточное количество средств, продавая зеленую электроэнергию, чтобы обеспечить платежи производителям возобновляемой энергии в размере примерно 30%. Однако только часть этого финансирования поступает непосредственно производителям возобновляемой энергии.

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В УВЭА подчеркнули, что такая ситуация делает невозможным обслуживание банковских кредитов, что грозит производителям дефолтом.

Новая система энергобезопасности

На Всемирном экономическом форуме (WEF) в Давосе компания ДТЭК Рината Ахметова намерена представить свои рекомендации по энергетической политике. Энергетики подсчитали, как Украина сможет повысить уровень европейской энергетической безопасности.

Речь идет о диверсификации источников энергии для Европы, а значит, усилении европейской энергетической безопасности и защите от российского шантажа. Еще одной темой станет мобилизация международных ресурсов и реализация совместных инициатив, чтобы Украина стала стабильным энергетическим партнером для Европы на пути отказа от импорта российской нефти и газа.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе 23-27 мая. Магистральная тема всего WEF 2022 – "Работая вместе, восстанавливая доверие".

Ранее "Сегодня" рассказывали, как австралийские ученые научились добывать солнечную энергию даже после заката. В то же время в Швейцарии придумали батарейки из древесины.