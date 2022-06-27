Україна розриває всі договори з РФ у сфері ядерної безпеки – що більше не чинне

Україна припиняє всі співробітництва з РФ у ядерній сфері / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Державна інспекція ядерного регулювання України припиняє чинність міжнародних договорів з Росією про співробітництво у сфері ядерної безпеки.

Про це повідомляє "Енергоатом".

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Відповідний документ було підписано 24 червня 2022 року в. о. головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олегом Кориковим.

Згідно з наказом, припиняється чинність таких договорів:

Угоди про співробітництво між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Федеральним наглядом Росії за ядерною та радіаційною безпекою;

Угоди між Державним комітетом ядерного регулювання України та Федеральним наглядом Росії з ядерної та радіаційної безпеки про обмін інформацією та співробітництво у сфері регулювання безпеки при використанні ядерної енергії в мирних цілях.

Рішення ухвалено через агресію РФ проти нашої країни.

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Зелена енергетика України

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Станція може забезпечити електроенергією об'єкти, у яких немає централізованого електропостачання.

Наприклад, мобільна сонячна станція здатна забезпечити електрикою домогосподарства чи об'єкти інфраструктури. Наприклад, у медпункті можна увімкнути світло в оглядовому кабінеті, під'єднати до мережі холодильник з ліками, а в приватному господарстві прилад придасться для увімкнення насоса чи іншої техніки.

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"Сьогодні" писали, як РФ вдається до ядерного тероризму та як може Україна допомогти Німеччині уникнути енергетичної кризи.