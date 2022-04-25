Укртелеком відновив інтернет у 90% населених пунктів Київської області

Українці з Київської області знову з інтернетом / Фото: Колаж: Сьогодні, Укртелеком
На території Київської області, яку звільнили від російських загарбників, Укртелеком продовжує відновлювати інфраструктуру.
Як повідомили у пресслужбі компанії, працюють понад 750 технологічних майданчиків оператора, включно з тими, що були пошкоджені через активні бойові дії в регіоні.
Усі роботи аварійні бригади координують з піротехнічними підрозділами ДСНС, які проводять розмінування звільнених міст і сіл. Ремонти здійснювали в різних населених пунктах:
- Бучі;
- Ірпені;
- Гостомелі;
- Макарові;
- Іванкові та ін.
Наразі інтернет від Укртелекому доступний у 130 населених пунктах, охоплених в Київській області мережею оператора.
Інтернет в Україні під час війни
Раніше ми розповідали, що серед українців зростає попит на домашній інтернет. Зокрема у квітні на 30% зросла кількість підключень до оптичного інтернету в Укртелекомі, у порівнянні з березнем 2022 року.
Найбільше нових користувачів домашнього інтернету з часу повномасштабної війни підключено на Вінниччині та Хмельниччині. Серед нових абонентів чимало внутрішньо переміщених осіб.
В умовах воєнного стану українці можуть скористатися мобільним інтернетом безкоштовно. Starlink Ілона Маска також має стати загальнодоступним в Україні.